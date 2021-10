Assassinat de Samuel Paty : un professeur d'histoire manchois témoigne

Un an après l'assassinat de Samuel Paty, des hommages vont être organisés ce vendredi 15 octobre dans les écoles, collèges et lycées manchois avec une minute de silence. Entretien exclusif avec un professeur d'histoire-géographie du collège Léon Gambetta de Carentan-les-Marais.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, professeur d’histoire-géographie, était assassiné, décapité, à la sortie de son collège de Conflans Sainte-Honorine en région parisienne par Abdouallakh Anzorov, un réfugié tchétchène de 18 ans. A ce jour, seize personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Samuel Paty avait lors d'un cours sur la liberté d'expression montré des caricatures de Mahomet. Ce crime avait provoqué une onde de choc politique, sociale et morale. Un an après, des professeurs ont choisi cette semaine de travailler avec leurs élèves sur la liberté d'expression et de revenir sur cet assassinat.

Olivier Jouault est professeur d'histoire au collège Léon Gambetta de Carentan-les-Marais. Il a tenu à échanger avec une classe de 5e pour préparer l'hommage de ce vendredi et la minute de silence. Les élèves ont voulu savoir ce qu'aujourd'hui on pouvait dire ou ne pas dire, si on pouvait toujours montrer des caricatures, si leur professeur avait peur, Et POURQUOI ? Pourquoi on en est arrivé là.

La classe de 5e d'Olivier Jouault échange avec leur professeur sur la liberté d'expression © Radio France - Katia Lautrou

Entretien avec Olivier Jouault, professeur d'histoire-géographie au collège Léon Gambetta de Carentan-les-Marais

La Une du Courrier International après l'assassinat de Samuel Paty - Katia Lautrou

Extraits des échanges entre Olivier Jouault et sa classe de 5e

La minute de silence sera observée au collège Léon Gambetta de Carentan-les-Marais ce vendredi matin à 8H20 au début de la journée de cours.

Un an après l'assassinat de Samuel Paty des hommages vont être organisés aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées avec une minute de silence © Radio France - France Info