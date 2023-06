Assassinat de Shaïna à Creil en 2019 : il n'y aura pas de procès en appel

La condamnation est définitive. Le petit ami de Shaïna, jugé pour l'assassinat de l'adolescente, poignardée et brulée vive dans un cabanon de Creil, en 2019, n'a pas fait appel de sa condamnation, à 18 ans de réclusion criminelle, indique le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, dans un communiqué.

ⓘ Publicité

"Après lecture de lecture de la motivation de l’arrêt, au regard de la déclaration de culpabilité obtenue et de la peine prononcée proche du maximum légal encouru par un accusé mineur, le ministère public n’a pas non plus interjeté appel", précise par ailleurs Loïc Abrial.

La famille reçue par le procureur de la République

Les parties civiles, la famille de Shaïna, seront reçues prochainement par le procureur de la République. L'association France Victimes 60 est mandatée pour leur proposer "la poursuite d’un accompagnement juridique et psychologique."

La cour d'assises des mineurs, à Beauvais, le 9 juin dernier, n'avait pas suivi les réquisitions de l'avocat général, qui avait demandé la levée de l'excuse de minorité de l'accusé, lui permettant de réclamer une peine de trente ans de réclusion criminelle.