Assassinat de Sophie Clerc : la personnalité "narcissique" de l'accusé

Me Stéphanie Brémaud défend l'accusé qui encourt la réculsion criminelle à perpétuité

Niort, France

La personnalité de l’accusé au cœur des débats ce matin à la cour d’assises des Deux-Sèvres. L’ancien compagnon de Sophie Clerc doit répondre d’assassinat. En mai 2016, alors qu’elle a rompu, il reconnait avoir tué de deux balles de carabine cette mère de famille de 46 ans devant chez elle.

La tuer, "pour restaurer son narcissisme"

Les deux experts auditionnés ce jeudi matin parlent de personnalité _"narcissique"_. L’accusé ne supporte pas les séparations, l’abandon, d’être blessé. "Il considère que l’être aimé ne peut pas partir", explique le docteur Jacques Bertrand, expert psychiatre. Or Sophie lui a dit que c’est terminé, qu’elle ne l’aime plus. "La tuer est quelque part nécessaire à sa dynamique psychologique, pour restaurer son narcissisme", poursuit le spécialiste. Le coiffeur niortais est plié en deux dans le box, on n'aperçoit qu'une partie de sa tête. Il n’arrête pas de trembler.

Cet expert constate aussi que"l’accusé reconnait bien être l’auteur matériel des faits. Mais pas être l’auteur moral". Une analyse qui se retrouve dans les propos du coiffeur de 52 ans depuis le début du procès. Oui c’est lui qui a tué Sophie mais il dit "je n’étais pas moi-même".

Aucune altération du discernement

En tout cas, il ne souffrait d’"aucun trouble ni d’altération du discernement au moment du passage à l’acte", note le psychiatre. Un homme qui est aussi dans l’impossibilité de se reconnaitre comme violent. Pour le psychologue Régis Montastier, "c’est une atteinte à son image et pour lui c’est insupportable".

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu ce vendredi.