Assassinat de Victor à Yzosse : il n'y aura pas de procès en appel

Les deux principaux accusés ont été condamnés à 17 et 11 ans de réclusion criminelle le 8 décembre 2022 par la Cour d'Assises des Landes à Mont-de-Marsan

Il n'y aura pas de deuxième procès dans l'affaire de l'assassinat de Victor Faget. Ni le parquet, ni les avocats de la défense n'ont fait appel. Ils avaient 10 jours à compter du verdict, c'est à dire jusqu'à ce lundi 19 décembre inclus, pour le faire.

Dans un procès d'assises, seuls les accusés ou le parquet peuvent faire appel du verdict. Les parties civiles peuvent faire appel mais uniquement pour les intérêts civils, cela veut dire qu'elles peuvent contester le montant des dommages et intérêts obtenus, mais pas la condamnation pénale de l'accusé.

Condamnés à 17 et 11 ans de prison

Victor Faget, lycéen de 17 ans, avait été retrouvé mort en février 2020 à Yzosse, près de Dax.

Les deux principaux accusés, un jeune homme et l'ex petite amie de Victor, âgés de 16 ans au moment des faits, ont été condamnés à 17 et 11 ans de réclusion criminelle pour assassinat et complicité d'assassinat le 8 décembre dernier par la cour d'assises des Landes. Ils étaient jugés pour avoir tendu un guet-apens à Victor, sur fond de rivalité amoureuse. Cette condamnation est donc définitive.

L'avocate générale avait requis 21 ans de prison pour chacun des deux accusés.