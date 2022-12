Assassinat de Victor à Yzosse : les deux principaux accusés condamnés à 17 et 11 ans de prison

Après 4 heures et demi de débats, les jurés de la cour d'assises des Landes ont tranché ce jeudi 8 décembre. Les deux principaux mis en cause, deux lycéens d'Orthez, un jeune homme et son ex petite-amie, âgés de 16 ans à l'époque des faits, sont reconnus coupables d'assassinat et de complicité d'assassinat, et sont condamnés à 17 et 11 ans de réclusion criminelle, bénéficiant de l'excuse de minorité. Lors de ses réquisitions, l'avocate générale avait demandé 21 ans de prison pour chacun d'eux.

ⓘ Publicité

Un troisième adolescent a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir été au courant de cet guet-apens, mais de n'avoir rien fait. Ils étaient tous les trois jugés depuis le 24 novembre dernier et, conformément aux demandes de la défense, les débats s'étaient déroulés à huis-clos.

Mais au moment du verdict, la salle d'audience de la cour d'assises des Landes s'est remplie des amis, de la famille de chacun des protagonistes, mais aussi des membres du tribunal, devant un grand portrait de l'adolescent retrouvé mort il y a plus de deux ans. La tension était palpable, et certains proches n'ont pas pu retenir des cris étouffés et des larmes au moment de l'annonce des peines.

Un guet-apens mortel sur fond de rivalités amoureuses

En février 2020, le corps de Victor Faget, un lycéen dacquois de 17 ans, était retrouvé enterré dans un champ à Yzosse, L'enquête révèlera que l'adolescent a été victime d'un piège, tendu par le jeune homme et son ex petite-amie, tous les deux lycéens à Orthez. L'autopsie révèlera que Victor Faget a été étranglé.

Le jeune homme reconnu coupable d'avoir assassiné Victor Faget, est par ailleurs condamné pour évasion, car il avait tenté de s'enfuir de la gendarmerie de Dax lors de sa garde à vue.