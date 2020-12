Procès de l'assassinat du gérant du Spar de Pignan : "En perdant mon père, j'ai perdu la moitié de moi"

Thomas Rouanet, 34 ans, se présente à la barre. Les mots viennent difficilement. "Il a abattu mon père comme un chien" lâche-t-il. Il revient sur ce matin inoubliable, le genre de scène qu'on ne voit que dans les films. Plusieurs fois, il se tourne vers l'accusé, le cherche du regard, "je voulais voir s'il baissait les yeux ou versait une larme. Non, rien".

"En perdant mon père, j'ai perdu la moitié de moi"- Thomas Rouanet

"Il", c'est André Lescure, boucher à la retraite, jugé aux assises de l'Hérault pour l'assassinat de Jean-Daniel Rouanet, son patron pendant 15 ans au Spar de Pignan, avec un fusil de chasse. Les faits remontent au 2 février 2017, peu avant l'ouverture de la supérette.

Moment de haine et de colère

Présent ce jour-là, Thomas Rouanet a maitrisé et désarmé André Lescure, juste après le coup de feu fatal. L'idée de se venger lui a alors traversé l'esprit. "J'ai pris le fusil et je lui ai mis sur la tête... et puis non. Bien réfléchi, je pense que j'ai fait le bon choix. Je préfère laisser la justice faire son travail et voir mes enfants tous les soirs".

Certains le surnommaient Babar

Thomas Rouanet a perdu son frère en 2007 dans un accident de la route, 10 ans plus tard, c'est son père qui est tué. Et c'est donc André Lescure, 72 ans, qui est accusé de ce crime. Un homme à la carrure imposante que certains surnommaient "Babar", costaud mais pas très méchant. Diminué physiquement, il rejoint péniblement sa place dans le box des accusés, en revanche il parle vite et à l'ancienne, en roulant les "R".

"Je fais pas partie des faignants"- André Lescure

Sa plus grande fierté, c'est d'avoir travaillé toute sa vie. De 14 ans ans jusqu'à 65 ans, l'âge de sa retraite. Il jouait à la pétanque, aux cartes mais "pas un ciné, pas un resto, la première fois qu'il est parti en vacances, il avait 51 ans" rapporte Danielle Cany, experte psychologue.

Marié pendant deux ans

Un souvenir marquant de son enfance, c'est sa première carabine offerte pour son certificat d'études, cadeau de son père avec qui il chassait. Une soixantaine d'années plus tard, des carabines et des fusils, il en possédait 11 qui lui ont été confisquées par les gendarmes, faute de détenir un permis. On est en août 2016.

"Il a fait une fixette sur Jean-Daniel Rouanet"- Dr Claude Aiguevives, expert psychiatre

C'est l'époque à laquelle il a changé du tout au tout : persuadé d'être au centre d'un complot ourdi contre lui, il a des trous de mémoire, parle de sexe sans arrêt et devient menaçant. Il devient persuadé que son ancien patron est le responsable de tous ses maux. Les experts parlent de sentiment de persécution, de troubles délirant et paranoïaque. À tel point que même sa propre fille a peur de lui.

"Pourquoi personne n'a rien vu ?"- Me Marine Figuéroa, avocate de la défense

"C'est elle qui m'a envoyé à la Colombière. Ils m'ont pas gardé" confie André Lescure en la cherchant du regard dans la salle. Inquiète de le voir changé aussi radicalement, elle a alerté les gendarmes, le parquet, écrit au juge des tutelles, "je me doutais qu'il tuerait quelqu'un un jour" avoue-t-elle. Après deux jours en psychiatrie, il est "ressorti sans traitement, sans rien" déplore-t-elle aujourd'hui.