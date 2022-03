Assassinat du jeune Victor à Yzosse : l'enquête est bouclée, vers un procès en 2023

L'enquête concernant l'assassinat de Victor est bouclée. En février 2020, ce lycéen dacquois de 17 ans est retrouvé mort, assassiné dans un champ de la commune d'Yzosse, non loin de l'hôpital de Dax. C'est son rival amoureux et son ex petite copine qui lui auraient tendu un guet-apens mortel. Ce sont en tout cas les faits reprochés par la justice. Le chambre de l'instruction a bouclé l'enquête à la mi février et transmis l'ordonnance de renvoi aux parties.

Fin de l'enquête

L'ordonnance de renvoi, c'est ce qui met fin à l'enquête et ouvre la voie du procès devant les Assises des mineurs. Dans cette ordonnance, la chambre d'instruction du tribunal de Pau a écrit noir sur blanc ce que la justice retient contre les accusés. Dans cette affaire, trois accusés devront s'expliquer devant la cour d'Assises.

D'abord l'auteur présumé, accusé d'assassinat et d'évasion. C'est ce jeune homme qui est poursuivi pour avoir tendu le piège à la victime avec l'aide de l'ex petite amie. C'est lui qui aurait étranglé le lycéen avant de tenter d'en dissimuler le corps en l'enterrant dans un champ. Ce jeune homme, lycéen à Orthez avant les faits, est également poursuivi pour évasion car il avait tenté de s'enfuir de la gendarmerie de Dax lors de sa garde à vue.

L'ex petite copine de la victime est quant à elle accusée de complicité d'assassinat mais la lycéenne et son conseil conteste cette qualification et en ont fait appel ce mardi. Le tribunal rendra sa décision à ce sujet le 12 avril prochain. Une procédure qui, pouvant aller jusqu'à la cour de cassation, pourrait retarder un peu l'ouverture du procès.

Enfin, le troisième accusé est un jeune homme, un autre lycéen, qui est lui poursuivi pour non dénonciation de crime. Il est envisageable que le procès de cette terrible affaire se tienne en 2023.