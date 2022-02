Assassinat du Père Hamel : "Je ne vais pas à ce procès le coeur léger", confie l'archevêque de Rouen

L'archevêque de Rouen s'est confié à France Bleu Normandie, avant l'ouverture du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a coûté la vie au père Jacques Hamel en juillet 2016. Monseigneur Lebrun témoignera à la barre, pour dire la peine, le chemin du deuil et l'horizon du pardon.

Le père Dominique Lebrun a longtemps hésité à se constituer partie civile dans cette affaire, par respect pour la famille du père Hamel. "Mais je crois que je me serais dérobé" confie l'archevêque de Rouen, dont le diocèse comme toute la France a été ébranlé par cet assassinat. Au travers du père Jacques Hamel, c'est évidemment l'Église qui était visée. Dominique Lebrun se devait donc de rendre compte de la souffrance de son diocèse, du long chemin du deuil et de l'horizon du pardon.

Quel sera l'état de mon cœur au moment du procès ? Je ne sais pas encore, mais je prie pour qu'il soit bien orienté

"J'attends la justice" indique l'archevêque de Rouen qui attend d'entendre et de croiser le regard des accusés. Dominique Lebrun espère aussi comprendre comment des hommes en sont venus à envisager des actions si violentes "sur des personnes aussi innocentes que le père Jacques Hamel". Ce procès, il n'y va pas le cœur léger mais il essaiera d'y assister le plus possible, avec le pardon comme horizon. "L'horizon de la justice, c'est pour le chrétien comme Jésus, de pouvoir dire 'pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font'. Quel sera l'état de mon cœur au moment du procès ? Je ne sais pas encore, mais je prie pour qu'il soit bien orienté" explique Dominique Lebrun.

Bien sûr, ils voulaient faire exploser l'Occident. Je rends grâce à Dieu parce que leur projet criminel n'a pas abouti.

Le procès, sera aussi sans doute une étape pour avancer dans le deuil. Celui des victimes d'abord. "Et vraiment, je crois qu'il ne faut pas qu'on enjambe ce que la famille du père Hamel, de Monsieur et Madame Coponet et les soeurs peuvent vivre et le respecter et nous entraider. Ce que je crois nous faisons". Mais l'assassinat du père Hamel a eu un tel retentissement en France et dans le monde que ce deuil est largement partagé et que se sont posées des questions notamment sur la compatibilité des religions.

Heureusement, l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray n'a pas provoqué le chaos qu'espéraient les terroristes. "Je rends grâce à Dieu parce que leur projet criminel n'a pas abouti" confie l'archevêque de Rouen. "Je ne vais pas vous dire que tout va bien dans le meilleur du monde [...] Les difficultés de culture, d'assimilation, de rencontres, de dialogue, de compréhension aussi que de ce que doit être la place de la religion dans notre société sont des questions qui sont devant nous, mais que nous pouvons aborder dans l'amitié, dans le temps, le respect les uns des autres, dans le dialogue" conclut Dominique Lebrun.Plusieurs veillées seront organisées tout au long du procès.