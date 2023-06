Assassinat en août 2021 à Martigues : cinq personnes interpellées et placées en garde à vue

Un homme de 27 ans, déjà connu de la justice, était abattu place Auguste Renoir à Martigues le 12 août 2021. La victime était en famille et regagnait son domicile. L'homme a été pris pour cible et atteint à la tête, notamment, par des balles de 9 mm. Plusieurs douilles ont d'ailleurs été retrouvées sur place. Les auteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture retrouvée calcinée quelques minutes plus tard sur la commune de Martigues. Le véhicule avait été volé.

La la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Marseille a été saisie du dossier et les investigations, témoignages et éléments techniques récoltés ont permis de procéder à l'interpellation puis à la garde à vue de cinq personnes.

Quatre personnes mises en examen

Parmi les cinq gardés à vue, quatre ont été déférés devant le juge d'instruction et mis en examen des chefs "d’assassinat en bande organisée", "complicité de ce crime", "association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime", "destruction par incendie en bande organisée et complicité", "recel en bande organisée de bien provenant d’un vol et complicité". Trois d'entre eux étaient déjà connus des services de police et de justice, et pour deux d'entre eux, déjà incarcérés dans un dossier de même nature. Trois des quatre personnes déférées ont été écrouées.