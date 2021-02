Assassinat place de la Croix-de-Bourgogne : "Nous n'avons pas le nom des tireurs mais ils sont tous mêlés"

Dix personnes comparaissent depuis le 1er février devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour "assassinat" ou "complicité d'assassinat" et "association de malfaiteurs" après la mort le 30 novembre 2016 de Khaled Arbouze place de la Croix-de-Bourgogne à Nancy. Il avait été abattu de plusieurs balles en plein jour. L'un des accusés poursuivi pour "assassinat" n'est pas présent physiquement puisqu'il est en fuite au Maroc. Ce lundi a débuté la deuxième semaine du procès avec l'audition de la compagne de Khaled Arbouze.

Julie Patoux, la voix claire et sans aucune hésitation, s'est présentée à la barre. Un paquet de mouchoirs à la main, elle a surtout tenté de raconter son histoire avec Khaled Arbouze : "Nous nous sommes rencontrés en 2004 puis nous nous sommes mariés et nous avons eu des jumeaux." Cette nancéienne de 39 ans décrit son mari comme un "homme d'affaire, généreux et tout l'inverse de violent".

Je suis obligé de vivre avec ça - Julie Patoux

Une vive émotion

Puis Julie Patoux s’interrompt au moment d'évoquer leurs enfants. De longs moments de larmes et de silence envahissent la cour d'assises. L'émotion est vive au sein de toute la partie civile. Julie Patoux raconte sa nouvelle vie, à Bordeaux, depuis un an et demi. "J'élève toute seule mes enfants. Je fais du mieux que je peux mais je n'arrive pas à me reconstruire", explique-t-elle. La présidente de la cour d'assises l'interroge sur son départ en Gironde : "Je ne veux plus jamais les recroiser", répond Julie Patoux en montrant le box des accusés.

J'ai protégé mes enfants. Pendant deux ans, ils n'ont pas su pourquoi leur papa était mort. Ils n'avaient que six ans au moment des faits - Julie Patoux

La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy où se déroule le procès de l'assassinat de Khaled Arbouze © Radio France - Romain Berchet

Une explication sur l'assassinat ?

Catherine Hologne, la président de la cour d'assises, revient sur les différents événements qui ont précédés l'assassinat de Khaled Arbouze. "Comment exliquez-vous qu'après une simple altercation, il décide de s'armer pour tirer ?", demande-t-elle. "Moi aussi j'ai essayé de comprendre. Mais tout le monde le cherchait à Laxou. L'altercation sur le city stade est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", répond Julie Patoux qui tente d'expliquer les raisons de la mort de son mari. "Khaled a eu le courage de sortir du quartier et de gagner de l'argent. Sauf que c'est très mal vu quand on quitte le quartier. Ce qui lui a porté préjudice, c'est son orgueil", précise-t-elle.

Son témoignage a duré plus d'une heure sans aucune question de la part des deux avocats généraux et de la défense. Julie Patoux a conclu sa prise de parole par ces mots forts : "On ne sait pas qui a eu le cran de tirer mais même si nous n'avons pas le nom des tireurs, ils sont tous mêlés." Le verdict doit être rendu vendredi 19 février.