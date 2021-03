Six personnes ont été récompensées, ce vendredi 26 mars, pour leur courage après le périple meurtrier de fin janvier à Guilherand-Granges et Valence. Le préfet de l'Ardèche a remis la médaille de bronze à quatre policiers de Guilherand-Granges et deux salariés de Faun.

Assassinats à Valence et Guilherand-Granges : six personnes décorées pour leur courage en Ardèche

Le préfet de l'Ardèche a remis ce vendredi 26 mars la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à quatre policiers de Guilherand-Granges.

Par leur engagement, ces personnes ont peut-être évité d'autres morts le 28 janvier dernier après les assassinats de Patricia Pasquion, une responsable d'équipe de l'agence Pôle Emploi Victor-Hugo à Valence et de Géraldine Caclin, la DRH de l'entreprise Faun à Guilherand-Granges.

Ce vendredi 26 mars, le préfet de l'Ardèche a remis la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à quatre policiers nationaux de Guilherand-Granges et deux salariés de l'entreprise Faun.

Un travail d'équipe courageux et efficace

Les quatre policiers décorés ce vendredi ne souhaitent pas s'exprimer au micro. "On ne veut pas se mettre en avant, on pense avant tout aux victimes, à leurs familles, à ces enfants qui ont perdu leur maman" explique le brigadier-chef qui était au volant ce 28 janvier dernier et qui a activement participé à l'arrestation rapide du tireur présumé.

Le chef de poste de Guilherand-Granges a notamment été décoré ce vendredi 26 mars. © Radio France - Mélanie Tournadre

Il a pris en chasse la voiture du tueur jusqu'au pont Mistral et l'a percuté par l'arrière avant que ses collègues valentinois l'immobilisent complètement en la percutant par l'avant. "On l'a pris en tenaille, c'était vraiment un travail d'équipe" explique la sous-brigadière également présente dans le fourgon. C'est grâce à leur très jeune collègue, également dans la voiture, que le véhicule du tireur a été repéré. "J'ai fait le déplacement depuis Vichy dans l'Allier pour assister à la cérémonie, je suis extrêmement fière de ma fille, de ce qu'elle a fait alors qu'elle n'a que 23 ans" explique la maman de la policière.

"On est fiers de recevoir cette médaille mais on est gênés, c'est un mélange de sentiments"

En route pour l'entreprise Faun, ce 28 janvier dernier, c'est cette jeune policière de 23 ans qui a repéré la voiture grâce aux indications communiquées (couleur, plaque d’immatriculation) par le chef de poste de Guilherand-Granges. C'est aussi grâce à la vivacité et l'efficacité de ce policier de l'ombre que le meurtrier a pu être interpellé. Il a également été décoré ce vendredi 26 mars dans les locaux de la Préfecture de l'Ardèche à Privas. "C'est bien de recevoir cette distinction mais on est surtout tristes en pensant aux victimes et à leurs familles" expliquent ces policiers ardéchois.

Deux salariés de Faun décorés

Une collègue de Géraldine Caclin a également reçu cette médaille de bronze, elle avait tenté de lui porter secours. Un autre salarié de Faun a également été décoré. Ce jeudi 28 janvier, il avait tenté de stopper le tireur, au péril de sa vie.

Le préfet de l'Ardèche a tenu à saluer ces initiatives individuelles et collectives. "Ils ont fait preuve de beaucoup de courage, dans des situations d'urgence et très difficiles et c'est important de les décorer", explique Thierry Devimieux.

La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le préfet de la Drôme a également décidé d'honorer les personnes qui ont fait preuve de courage lors du périple meurtrier du 28 janvier dernier. Dans son arrêté publié ce mardi, le préfet de la Drôme distingue 12 policiers et trois agents de Pôle emploi.