Près d'un an après la série de meurtres en Drôme, en Ardèche et en Alsace, une reconstitution est prévue ce mardi au Pôle emploi de Valence.

Assassinats en Drôme, en Ardèche et en Alsace : une reconstitution prévue cette semaine

Le 28 janvier 2021, Gabriel Fortin a abattu deux femmes sur leur lieu de travail en Ardèche et dans la Drôme.

Gabriel Fortin doit participer à une reconstitution prévue ce mardi à l'agence Pôle emploi de Valence, où le 28 janvier, Patricia Pasquion, une cheffe d'équipe a été abattue. L'entourage de la victime attend qu'il s'exprime enfin.

Gabriel Fortin sera bien jugé

Près d'un an après, le Nancéen refuse toujours de s'exprimer. "La juge d'instruction qui fait un travail remarquable a tenté à de multiples reprises d'entendre M. Fortin notamment sur le dossier alsacien, relate Me Denis Dreyfus, l'avocat des proches de Patricia Pasquion. Il s'est refusé à toute déclaration. Et sur sa personnalité, c'est aussi le silence absolu".

Gabriel Fortin est mis en examen pour l'assassinat de Patricia Pasquion, de Géraldine Caclin (DRH chez Faun à Guilherand-Granges en Ardèche) et d'Estelle Luce (DRH abattue à Wolfgantzen dans le Haut-Rhin). Il est également poursuivi pour une tentative d'assassinat sur un autre DRH à Wattwiller près de Mulhouse.

Pourquoi ce chômeur de 45 ans se serait-il lancé dans ce périple meurtrier ? Les enquêteurs dissèquent le parcours de sa vie mais le travail est long et les réponses tardent à tomber. "J'interprète son refus de collaborer, avec la famille que je représente, comme s'il voulait, en s'enfermant dans son silence, rester dans l'inhumanité absolue", réagit Me Dreyfus.

Même s'il ne parle pas, Gabriel Fortin sera jugé. Les experts ont conclu que son discernement n'est ni altéré ni aboli. Il est donc jugé accessible à la sanction. Il n'y a pas eu d'autres demandes d'expertises à ce stade.