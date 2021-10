Assassiné il y a 40 ans à Marseille, "le juge Pierre Michel a eu raison trop tôt"

Il y a quarante ans, un juge est tué en pleine rue en France, boulevard Michelet, près de la Cité Radieuse de Le Corbusier. 13h. En poste depuis huit ans, Pierre Michel est abattu de trois balles de 9 mm par deux hommes à moto, comme lui. Une exécution. Olivier Leurent, président du tribunal judiciaire de Marseille, avait 18 ans.

Il a été "marqué comme toute une génération d'étudiants en droit, comme toute la France. Porter atteinte à la vie d'un juge, c'est porter atteinte à l'État de droit. C'est tuer la justice. Au-delà du drame humain particulièrement odieux, c'était bien au juge qu'on s'attaquait". Il estime qu'il s'agissait "d'un guet-apens. On ne lui a laissé aucune chance. C'est terrible".

Qui a tué le juge Michel ?

Le lendemain du drame, la Une du Provençal montre la photo de la scène de crime avec ce titre : "Qui a tué le juge Michel ?" Quatre malfrats seront arrêtés. Le tireur et le pilote de la moto tueuse ont depuis été remis en liberté. Qui a vraiment commandité ? Olivier Leurent ferme toutes les spéculations. "Cette affaire a fait l'objet d'une instruction, puis d'un procès d'assises. Des personnes ont été condamnées et ont purgé leur peine".

Olivier Leurent © Maxppp - maxppp

Après l'assassinat du juge Michel

Mort à 38 ans, six ans après le juge Lyonnais François Renaut, Pierre Michel a payé de sa vie la lutte contre les trafiquants de drogue. Destruction de six ou sept laboratoires de transformation de la drogue, arrestations de 70 malfrats, etc... L'activité du juge, seul, impressionne encore.

"Le juge Michel reste très présent dans l'esprit de tous. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une place ou une rue qui porte son nom à Marseille." - Olivier Leurent

Olivier Leurent, ancien directeur de l'École Nationale de la Magistrature, explique que la loi a depuis évolué. "Le juge d'instruction n'est plus seul désormais. Il travaille en équipe. Ce qui rend les juges moins vulnérables. Par ailleurs, on a créé des juridictions interrégionales spécialisées. On a développé la spécialisation de juges dans la lutte contre la délinquance organisée".

Il a eu raison trop tôt

"Le juge Michel fait partie de l'histoire du tribunal judiciaire" insiste Olivier Leurent. "Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne l'ont pas oublié, il reste très présent. C'est vrai qu'on pourrait imaginer lui donner un nom de place ou de rue à Marseille."

Pour Olivier Leurent, "le juge Michel a eu sans doute raison trop tôt". Il a développé la coopération internationale en travaillant avec ses homologues américains et italiens. "Il a développé la spécialisation, il était hyper spécialisé. On disait de lui qu'il travaillait 12 heures par jour, qu'il était un puits de science en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants."

Le tribunal judiciaire de Marseille organisait un colloque sur la fonction du juge d'instruction et son évolution depuis l'assassinat du juge Marseillais.

Une salle d'audience au tribunal de Marseille porte le nom de Pierre Michel.