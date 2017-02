Une pétition pour que Marin, supporter des Verts, reçoive la Légion d'Honneur

Marin, supporter des Verts, a été agressé le 11 novembre 2016 devant le centre commercial La Part Dieu, pour avoir défendu un couple qui s'embrassait, importuné par un groupe. Passé à tabac, il reprend peu à peu le contrôle de son corps et de sa vie.

La famille de Marin et ses amis ne cessent pas de se mobiliser depuis 3 mois depuis que le jeune homme a été tabassé pour avoir fait preuve de courage et s'être interposé entre un groupe violent et un couple qui s'embrassait, couple qu'il ne connaissait pas. Pour son courage, ils souhaitent que le garçon reçoive la Légion d'Honneur et une pétition a été lancé en ce sens. Vous pouvez la signer ici

Le texte de la pétition

Monsieur le Président,

Le 11 novembre dernier, vous célébriez le 98ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 14-18 pendant laquelle des millions d’hommes sont morts pour défendre la France et ses valeurs. Le même jour, devant la gare de la Part-Dieu à Lyon, Marin tombait au sol après avoir reçu plusieurs coups de béquille dans le crâne en prenant la défense d'un couple dont le seul tort était de s’être embrassé. Le premier coup l’a fait convulser et l’a plongé immédiatement dans un profond coma, dont il ressortira seulement après plus de 2 semaines. 3 mois après son agression, Marin réapprend tous les gestes du quotidien : avaler, manger, boire… Sa mémoire immédiate a été durement touchée.

Marin paie depuis 3 mois son acte de courage. Il paie depuis 3 mois la défense de ses valeurs, de nos valeurs : la liberté, l’égalité et la fraternité. Marin paie depuis 3 mois le fait d’avoir pris la défense de ce couple face à l’étroitesse d’esprit. Marin avait obtenu son Bac mention très bien et suivait sa 3ème année de double licence Droit/Sciences Politiques. Membre de l’association des jeunes démocrates, Marin porte les valeurs de la République au fond de lui, valeurs pour lesquelles il a été foudroyé ce vendredi soir. Depuis 3 mois, les gestes de sympathie pour lui et pour ses proches se multiplient via les médias mais aussi les réseaux sociaux. C’est bien au-delà de la France que l’agression de Marin provoque émotion et admiration.

Monsieur le Président, Marin est la preuve vivante que la jeunesse de ce pays est une jeunesse de tolérance, de respect et de lutte pour les valeurs de notre démocratie. Marin est la preuve vivante qu’il n’y a pas de fatalité devant l’obscurantisme, pas de répit devant la bêtise, pas de compromis à la liberté. Pour toutes ces raisons, c’est avec beaucoup d’humilité mais en même temps avec conviction et avec force que nous vous demandons d’inscrire Marin à l’ordre de la Légion d’Honneur.