Assigné à résidence en Mayenne, un homme importune des femmes sur une plage des Landes

Lundi, un garçon a donc été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dax pour non-respect d'une assignation à résidence en Mayenne, racontent nos confrères du journal Sud-Ouest. Un homme jugé en comparution immédiate.

Âgé de 25 ans, l'individu vivait depuis plusieurs mois dans notre département, assigné à résidence parce qu'il est arrivé en France, depuis le Maroc, sans papier. Il n'a jamais été expulsé car il est devenu papa très récemment. Le week-end dernier, alors qu'il est contraint par la justice de rester en Mayenne, le jeune homme a pris la direction des Landes, au bord de l'Atlantique. Le samedi, il rejoint des amis sur une plage à Messanges. Le groupe, composé uniquement d'hommes, marche alors entre les baigneurs, bruyamment.

Scandale sur la plage

Ils demandent aux femmes qu'ils croisent de ne pas rester en maillot de bain. Certaines dames, seins nus, sont priées de se rhabiller. Le scandale éclate sur la plage, le ton monte, et immédiatement les sauveteurs appellent les gendarmes. Ces derniers débarquent en force sur le sable, et contrôle les identités de ces hommes. Le garçon de 25 ans n'a toujours pas de papier, il est inscrit au fichier des assignés à résidence et les force de l'ordre ne tardent pas à comprendre qui il est. L'individu est donc placé en garde à vue avant d'être jugé lundi dernier. Il dort en prison mais pas en Mayenne.