Assises : 25 et 28 ans de prison requis pour l'assassinat du rappeur N'Dal

Le verdict est attendu ce vendredi aux assises de l'Yonne à Auxerre. Deux hommes de 27 et 31 ans comparaissent depuis mardi pour l'assassinat en 2015 du rappeur sénonais Nidal Boudahar, alias N'Dal. Ils encourent la perpétuité. L'avocat général a requis 25 et 28 ans de prison.

Assises

L'ultime journée du procès des assassins présumés de Nidal Boudahar, connu dans le milieu du rap sous le nom de N'Dal, a débuté ce vendredi par le réquisitoire de l'avocate générale. Elle a demandé respectivement 25 et 28 ans de prison à l'encontre des deux hommes jugés depuis mardi.

Pour elle, il ne fait pas de doute que les accusés ont tué la victime : ils l'ont tous les deux avoué. Mais ils sont aussi coupables d'avoir prémédité leur geste. Selon la magistrate, il ne s'agit pas d'un acte malheureux commis par deux individus ivres, mais d'un acte réfléchis et anticipé. "C'est pour tuer Nidal que les deux accusés vont jusqu'aux carrières de Michery" dit-elle sans ambages. Parce que l'un d'eux lui avait asséné un coup de poing et qu'il avait peur d'éventuelles représailles, et des conséquences sur son contrôle judiciaire.

Le violent et le suiveur

L'avocate générale fait néanmoins une distinction entre les responsabilités de l'un et de l'autre. Il y a le plus jeune, celui qu'on a surnommé "le blond" : "un jeune homme impulsif et capable des pires excès de colère depuis le plus jeune âge", dont la violence se trouve exacerbée par une consommation frénétique d'alcool et de drogue. "C'est lui qui donne le coup de point à la victime, c'est lui qui décide de jeter Nidal dans le puits, c'est lui avait l'ascendant sur son coaccusé". A son encontre, le parquet réclame 28 ans de réclusion criminelle.

Quand à l'autre accusé, le plus âgé, celui que ses camarades surnomme "baleine", l'avocate générale le décrit comme : "le suiveur, l’exécuteur. Un jeune homme visiblement sans émotions, sans empathie, avec une peur incommensurable de l'abandon qui peut le conduire à faire les pires atrocités. Il adhère au plan macabre de son ami pour ne pas perdre sa confiance. Il a un mobile par procuration". Elle demande aux jurés de prononcer une peine de 25 ans de prison à son encontre.

Des êtres sans humanité

La magistrate n'a pas de mots assez durs pour décrire les deux accusés, "ces êtres dépourvus d'humanité", et cette affaire "particulièrement sordide", où une famille a été confrontée au pire : "d'abord 93 jours d'angoisse et d'incertitude et puis ces images qui hantent leurs nuits : celles d'un corps calciné, putréfié. Ce petit paquet : 20 kilos d'os, une dent, un crâne : un corps méconnaissable", égraine gravement la représentante du parquet en jetant un regard furtif aux parties civiles.

"Leur geste", poursuit-elle, "c'est l'anéantissement absolu de l'autre, la négation de l'être. Les accusés avaient l'intention de le tuer et ne lui ont laissé aucune chance de survivre puisqu'ils ont brûlé son corps. Salir le mort, c'est le faire mourir une deuxième fois."

Mon client a été faible, mais il n'est pas un criminel (Me Barbier)

Les avocats de la défense ont tenté de minimiser le rôle de leur client, à commencer par l'avocat auxerrois Maxime Barbier, défenseur du taiseux, du plus âgé des deux accusés, celui qu'on a volontiers qualifié de "suiveur" : "Mon client n'a été que l'instrument de son coaccusé. C'est un homme sous influence, sous l'emprise totale de l'autre", dit-il, en rappelant que tout au long de la procédure, son client n'a jamais changé sa version des faits, et n'a pas cherché à compromettre son complice.

"C'est l'autre qui est violent et se fait expulser de la boite de nuit. C'est l'autre qui donne le coup de poing. C'est l'autre qui à tout à perdre si la victime porte plainte pour ce coup. Ce crime n'est pas le sien. Le mobile n'est pas le sien. Ne l'oubliez pas", lance l'avocat aux jurés, avant de conclure :"Mon client a été faible. C'est sa faiblesse qui l'a conduit jusqu'ici, mais il n'est pas un criminel".

Peut-on tuer un homme qui est déjà mort ? (Me Tcholakian)

Le second défenseur prend la parole. Pour Maitre Gérard Tcholakian, la thèse de la préméditation ne tient pas : "pourquoi aller sur un terrain de cross bien connu des jeunes et fréquenté par les fêtards, si on veut tuer quelqu'un, c'est absurde".

Surtout, il estime que comme c'est l'autre accusé qui étrangle la victime en premier, cela doit être pris en compte : "Il lui fait une clé de bras qui dure deux minutes avant que mon client, à son tour, l'étrangle avec ses mains. C'est très long deux minutes. Et même s'il n'y a aucune certitude, la question se pose pour mon client : peut-on tuer un homme qui est déjà mort ?"

Avant de quitter la salle, les deux accusés ont la parole : le plus âgé, fidèle au comportement adopté depuis le début du procès, refuse de s'exprimer. L'autre, le plus jeune, dit simplement : "Je sais que ce qui s'est passé est impardonnable. Je regrette. J'espère que ma peine vous soulagera un peu".