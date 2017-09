Assises à Bordeaux - Bébé jeté dans la Garonne : "la seule personne qui sait ce qui c'est passé, c'est vous !"

Un papa de 33 ans comparaît pour meurtre depuis ce mercredi matin et jusqu'à vendredi, devant la cour d'assises de la Gironde, accusé d'avoir jeté son bébé de 4 mois Aaron dans la Garonne (dont le corps n'avait jamais été retrouvé), le 11 novembre 2014 en début de soirée.

Ce père de famille était en couple depuis 2 ans avec la mère de l'enfant. Ils s'étaient disputé trois jours plus tôt et ils étaient sur le point de se séparer. Au cours de l'instruction, il n'a jamais vraiment avoué avoir jeté l'enfant et n'a jamais, non plus, donné d'explications. La difficulté dans ce procès, c'est qu'il n'y a pas de témoins directs de la scène. Après une journée d'audience, la cour d'assises n'est pas plus avancée. L'accusé a rejeté l'idée d'avoir pu faire du mal, à son fils de 4 mois.

"Il ne pourrait pas faire de mal à son prochain"

Dès l'ouverture des débats, et avant même d'être interrogé sur ce qui s'est passé ce soir-là, il répète qu'il ne "pourrait pas faire de mal à son prochain", ou qu'il "n'aime pas le mensonge". "Il ne ferait pas de mal à une mouche", c'est aussi ce que disent, ses sœurs, comme le visiteur de prison qui le suit à la prison de Gradignan depuis 3 ans.. "C'est un homme calme, réservé... en larmes" à chaque fois qu'il le voit et qui n'a jamais varié dans ses propos : "il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Et s'il était chez lui, au Togo, il dirait qu'il a été ensorcelé". "Vous êtes la seule personne qui sait ce qui s'est passé monsieur", l'interpelle le Président. Silence dans la salle. Les sanglots troublent ses réponses. L'élocution est difficile. Il est sous médicaments depuis le drame, plaident ses avocats.

"Je ne sais pas s'il a glissé ou si je l'ai jeté"

L'accusé refait le scénario des jours qui ont précédé, la dispute avec sa compagne qui lui met ses affaires dans le couloir (des photos déchirés de lui, par dessus sa valise), les voisins qui viennent à la rescousse, et à qui il lance, Aaron dans ses bras, "il faudra me passer sur le corps pour que la maman récupère l'enfant". C'était la veille au soir. Et cette journée du drame, le 11 novembre, où il doit partir faire une promenade sur les quais. Et ensuite ? "C'est confus dans ma tête" ."Je ne sais pas, s'il a glissé ou si je l'ai jeté". Durant l'instruction, devant le juge, il avait également confié : "je n'ai pas fait ce dont on m'accuse, il y aura le jugement des humains et celui de Dieu".

Autre interrogation que le Président a commencé à aborder : "pourquoi votre compagne disait d'Aaron qu'il était votre carte de séjour?". L'accusé est Togolais et n'avait qu'une carte de séjour en Italie, quand il est arrivé en France deux ans plus tôt. "Oui, elle disait ça de moi, mais ça n'était pas mon but premier avec elle. La perte de mon enfant, c'est ça mon problème aujourd'hui, peu importe où on me déporte désormais".

Le verdict est attendu vendredi.