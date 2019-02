Assises à Rennes : le procès de quatre braqueurs

Quatre hommes sont jugés cette semaine pour un braquage commis il y a 6 ans, au domicile d'un couple de Noyal Chatillon-sur-Seiche, près de Rennes. Armés et cagoulés, ils avaient surpris puis menacé le couple un dimanche soir.

Rennes, France

Ils étaient trois au moment du braquage, cagoulés, gantés et armés, ils ont fait irruption au domicile du couple de quinquagénaires, le dimanche 17 mars 2013 à 21heures. Le couple passe sa soirée à domicile avec une amie, quand les trois hommes entrent dans la maison située dans un lotissement. L'un des agresseurs oblige les trois victimes à s'allonger au sol, et il pointe une arme sur la tempe du propriétaire des lieux à qui il réclame une sacoche rouge.

Les braqueurs réclament une sacoche rouge

Cette sacoche rouge, c'est celle qu'utilisait le couple pour ramener la recette du restaurant qu'il tenait à Rennes. Mais cette sacohe n'existe plus, le couple a vendu son restaurant. Dépités, les agresseurs repartent avec des bijoux et un porte-feuille qui contient une carte bleue. L'enquête permettra rapidement d'identifier les suspects. Le fils du couple de victime se rappelle en effet avoir été contacté la veille du braquage par un ancien camarade du lycée hôtelier, seul à connaitre l'existence de cette sacoche rouge qui pouvait contenir plusieurs milliers d'euros. Les quatre accusés sont originaires de la région parisienne. Agés de 25 à 28 ans, ils ont déjà fait un an de prison en détention provisoire. Le verdict est attendu vendredi.