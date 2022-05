Jugé aux assises d'Auxerre, il avait tiré au fusil en direction des policiers

Sur le banc de la partie civile : six policiers et une personne âgée. Le procès va durer quatre jours. L'enjeu pour la défense : réussir à convaincre les jurés que c'est en raison de son caractère suicidaire que l'accusé a tiré en direction des policiers, ce jour-là. Cherchant, en fait, à être abattu et sans intention de commettre un homicide.

A la lecture de la mise en accusation, l'accusé, barbu, le crâne rasé et les yeux cernés, écoute attentivement les faits qui lui sont reprochés et baisse les yeux au moment où la Présidente rappelle la tentative de meurtre. Peu de personnes sont venu assister au procès de Jérémy P., en détention depuis trois ans à la prison d'Auxerre.

Six jurés ont été désigné pour juger de la responsabilité de l'accusé. En septembre 2018, il avait tiré à sept reprises sur les policiers venus l'interpeller dans son hébergement de La Croix-Rouge, à Sens, avant de prendre la fuite par le fenêtre et de, finalement, se laisser arrêter.

Ce vendredi après-midi, une enquêtrice de personnalité et un témoin, la mère de l'accusé, sont entendues. L'enquêtrice décrit "une personnalité solitaire marquée par la violence, la délinquance et la consommation de stupéfiants". Sa mère, elle, déplore ses "mauvaises fréquentations" couplées à un parcours de vie "difficile" qui l'ont mené à effectuer plusieurs séjours en prison. Lesquels auraient "aggravé" les tendances de l'accusé à commettre de nouveaux délits et ce crime.

D'autres témoignages seront entendus le lundi 16 et le mardi 17 mai.