Assises d'Indre-et-Loire: 1ère journée d'un procès pour tentative d'homicide volontaire

Indre-et-Loire, France

Ce 29 novembre 2016, il est 18h15, les pompiers et les gendarmes sont appelés par une amie de Sylvie, l’ex épouse de l’accusé. A leur arrivée, Sylvie est allongée dans l’entrée de sa maison de Luzillé. Elle vient d’être gravement blessée au ventre d’un coup de fusil de chasse tiré par Claude, son ex-époux. Le pronostic vital est engagé. Elle sera sauvée par les médecins mais elle est aujourd’hui mutilée à vie puisqu’on lui a enlevé une partie de l’intestin grêle. L’agresseur est arrêté le lendemain matin à Nimes dans le Gard, là où il vit. « Je sais, je l’ai tuée, elle m’emmerdait depuis 20 ans » lance-t-il aux gendarmes. Pour la Cour d’Assises, la question est de savoir si Claude a fait 1600 kms aller-retour entre Nimes et Luzillé avec l’intention de tuer son ex-femme ou pas. Autrement dit, est-ce que c’est un assassinat ou une tentative d’homicide volontaire?

Depuis leur divorce 5 ans auparavant, Claude a perdu son entreprise, il dit qu’il ne voit plus ses enfants, et il a sombré dans la dépression. Le jour du drame, il boit la moitié d’une bouteille de whisky et c’est alcoolisé qu’il se présente au domicile de Sylvie. Devant les jurés, il affirme qu’il n’a pas voulu tirer, que son but n’était pas de tuer son ex-épouse et qu’il regrette. Alors que l’accusé donne depuis le début l’image d’un homme poussé à bout par sa femme, le témoignage de Sylvie, son ex-épouse, va complètement bouleverser la donne. D’abord sur l’agression, "tu as bousillé ma vie" lance Claude, l’accusé, quand il se présente au domicile de Sylvie ce 29 novembre 2016. En colère, dit-il, alcoolisé, mais sans son fusil qu’il va chercher après. Sylvie dit le contraire: dès son entrée dans la maison, il a un fusil dans la main droite. "Tu ne vas pas faire çà" lui dit-elle, et il tire. La suite du témoignage fait apparaître un tout autre accusé que l’homme dépressif, abandonné par sa femme, et devenu SDF comme il se décrit lui-même devant les jurés. Pendant les 20 ans de leur vie commune, Sylvie raconte un enfer pour elle et ses deux garçons. Les insultes, les coups, les menaces et cette phrase, étrangement prémonitoire, de son ex-époux: "si tu te barres, je te mets une balle dans la gueule". L’avocate de Sylvie demande: pensez-vous qu’il a eu l’intention de vous tuer? "il a tenté en tout cas et il m’a laissé pour morte" répond elle, on ne fait pas 700kms avec une arme dans sa voiture juste pour venir parler, c’est pas possible.

Ce vendredi ont lieu le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoieries des avocats. L'accusé encourt de 2 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité.