Assises d'Indre-et-Loire : dix ans de réclusion criminelle requis contre l'homme de 88 ans qui a tué sa femme

Depuis le début de la semaine aux assises d'Indre-et-Loire, un homme de 88 ans est jugé pour avoir tué sa femme en mai 2020 à Francueil . Le parquet a requis ce mardi dix ans de réclusion criminelle contre l'accusé, tout en déplorant le manque de partie civile.

"Un profond sentiment de tristesse"

"Aujourd’hui, de quel fait s’agit-il ? Vous devez juger un homme de 88 ans qui a assassiné sauvagement sa femme après 63 ans de vie commune", commence l'avocat général dans ses réquisitions en s'adressant aux jurés. "Mais cette situation est beaucoup plus compliquée que cette simple phrase, tout comme la phrase de l'accusé quand il dit 'je l'ai tué par amour' ", ajoute l'avocat général Pierre Gérard.

Dans son réquisitoire de plus d'une heure, l'avocat général est revenu sur l'absence de partie civile. "Aujourd'hui, je sens un vide profond comme je l'ai ressenti tout au long de ces débats. Depuis le début de cette affaire, je ressens un puits sans fonds de tristesse (...). Jusqu'au bout, j'espérais qu'un autre collègue prenne ce dossier à mes côtés. Le débat judiciaire est plus élevé lorsqu'il y a une partie civile", explique d'une voix posée Pierre Gérard.

L'avocat général écarte la notion "de féminicide"

"Sur le plan matériel, la totalité des faits est acquise (…), le déroulement des faits est certain sur la façon dont s’est construit cet acte criminel, poursuit l'avocat général dans ses réquisitions. Une chose est certaine, c'est que Marcelle O. n’a pas demandé à mourir, encore moins le 23 mai, encore moins le 24 et plus encore, elle n’a pas demandé à mourir comme ça".

Pour l'avocat général, "le schéma mortifère est déjà lancé dès le 16 mai avant la sortie de l'hôpital de la victime". "La décision est déjà prise mais on ne sait pas quand il va passer à l'acte. D’une mort à deux, on va passer d’une mort exclusivement à Marcelle O. et d’une mort effroyable", détaille Pierre Gérard.

"L'acte de l'accusé n’est pas un féminicide, ce n’est pas un homme qui tue sa femme à la suite d’une longue chaine de violences conjugales, d’emprises, ce n'est pas ça l’histoire de Marcelle et Pierre O.", explique l'avocat général qui demande aux jurés d'écarter la notion de féminicide.

De son côté, l'accusé, assis derrière le box en verre, fixe l'avocat général sans réagir. "On est loin de l'acte d'amour, de l'amour à deux lorsque l'accusé constitue cet acte", s'émeut le représentant du ministère public. Place désormais aux plaidoiries des avocats de la défense. Le verdict est attendu dans la journée.