Assises d'Indre-et-Loire : un homme de 88 ans accusé d'avoir tué sa compagne malade, de 84 ans

Ce lundi matin devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire débutera le procès d'un des plus vieux prisonnier de France.

L'accusé à 88 ans, il est en détention provisoire depuis bientôt trois ans, depuis qu'il a donné la mort à sa femme de 84 ans, en mai 2020. Les faits se sont déroulés à Francueil, près de Bléré.

Ce procès ne sera pas uniquement celui d'un féminicide, c'est aussi le drame de la fin de vie , et "d'un aidant désemparé face à la maladie de sa femme", expliquent ses avocats.

Car Pierre et Marcelle O. étaient en couple depuis 63 ans lorsque ce jour de mai 2020, ils décident de se donner la mort, tous les deux. Marcelle l'épouse a confié dans une lettre à sa sœur que c'est son souhait. Elle est malade, elle "présente tous les signes d'Alzheimer" selon les avocats du mari.

Il tue son épouse à coups de crosse d'un fusil de chasse

Entre février et mai, Pierre emmène son épouse six fois à l'hôpital, car elle se plaint de douleurs, mais lors de la dernière visite, quelques jours avant leur tentative de suicide, l'hôpital d'Amboise, les renvoient chez eux en pleine nuit, à 3h45, un quart d'heure après leur arrivée. C'est la crise Covid, le cas de cette dame de 86 ans n'est pas une priorité.

La nuit du 23 mai 2020, Pierre et Marcelle prennent des médicaments, allument deux bouteilles de gaz, en espérant ne pas se réveiller, mais leur plan échoue. L'ancien commerçant et chauffeur de taxi prend une carabine, mais elle ne fonctionne pas, et finit par tuer son épouse à coups de crosse. C'est la sœur du mari qui alertera les gendarmes.

Dans cette affaire, les proches de la victime n'ont pas souhaité se constituer parties civiles.