Assises de Corse-du-Sud : Acquittements au procès de l'assassinat de J-M German

Quatre ans et demi après les faits, les cinq accusés comparaissaient devant la cour d'assises de Corse-Du-Sud.

Après dix jours de procès, Mickaël Carboni, Mickaël Sanna, et Sebastien Caussin sont acquittés pour l'assassinat mais condamnés à 4 ans de prison pour les deux premiers et 3 ans pour le dernier, pour le recel de voiture volée et d'autres délits connexes.

4 ans ont été prononcés également pour Ange-Marie Gaffory. Toutefois, lui aussi est acquitté pour l'association de malfaiteurs. L'acquittement a également été prononcé pour François Cay.

Le verdict a provoqué la joie de leurs avocats ainsi que des familles. Les conseils de la partie civile, la famille de Jean-Michel German, n'a souhaité faire aucun commentaire.

Lundi, le parquet avait requis entre 4 et 25 ans de prison pour les accusés, la plus haute peine ayant été demandée pour Mickaël Carboni. L'accusation a dix jours pour faire appel de ce verdict.

Me Jérôme Susini, avocat de Mickaël Carboni, estime qu'il s'agit pour son client d' "une immense satisfaction. Il a été jugé qu'il existait un doute sur la responsabilité et la culpabilité de M. Carboni, et dans notre droit, le doute profite à l'accusé. Ces sonorisations (de la voiture ndlr) n'étaient pas suffisantes pour condamner M. Carboni à la peine qui était demandée".

Selon l'avocat de Mickaël Sanna, Me Antoine Vinier-Orsetti, ce verdict est "un verdict de soulagement. Depuis quatre ans et demi, Mickaël Sanna n'a eu de cesse de crier son innocence. [...] Il a reconnu avoir roulé dans cette Citroën C4 deux mois avant les faits, ce qui ne le relie en rien à ces faits criminels, ainsi qu'avoir transporté un fusil de chasse dans une mallette, alors qu'il ne possédait pas de permis de chasse", expliquait l'avocat au sortir du palais de justice.