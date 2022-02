Assises de Corse-du-Sud, le commerçant agressé à Sartène en 2018 témoigne

L'émotion d'un homme de 72 ans a pesé sur les débats ce mardi devant les assises de la Corse-du-Sud. Jean-François Giacomini, commerçant d'art, commerçant historique, tout court, de la vieille cité corse, victime en septembre 2018 avec sa mère de 92 ans d'un vol avec séquestration dans sa propre maison. Un traumatisme revécu lors de ce premier jour d’audience, au fil des récits, témoignages des experts et questions des avocats. Même épreuve du côté de Franck Gendron, retraité de 57 ans, braqué chez lui, quelques jours plus tôt.

Une journée épuisante

Deux jeunes hommes, Soufiane Bakou et Joseph Pajanacci, âgés de 22 ans tous les deux, comparaissent pour ces faits depuis lundi et encourent la réclusion criminelle. Ils nient les faits, depuis le début. Jean-François Giacomini, commerçant bien connu dans le sartenais, dont la mère est décédée en juin 2020, la faute selon lui à ce traumatisme dont elle refusait de reparler, a dit en reconnaître au moins un, mais il ne veut pas s'ériger en justicier. À la barre, il s'est néanmoins dit éprouvé, après 19h, au sortir de cette deuxième journée : « C'est une journée où on a beaucoup parlé de ma mère, c'est 150 000 souvenirs qui remontent dans ma tête, c'est trois heures d'angoisse qui me reviennent. Je ne veux pas dire que je veux en faire un deuil, mais on repart encore sur toute cette nuit d'angoisse, moi je ne suis pas juge, moi j'essaie de relater les faits, les avocats font leur travail, je ne critique pas, mais c'est quand même une journée épuisante.

Jean-François Giacomini Copier

La vie est normale mais il y a des hauts et certaines fois il y a des bas, parce que quand je passe dans ma maison où ma mère n'est plus, dans la chambre qui est juste à côté de la mienne, j'entends des voix, j'entends ma mère. J'ai la possibilité d'aller ailleurs, mais si je quitte la maison, je n’y remets plus les pieds. »

Ce mardi, la cour et les deux parties du procès ont décortiqué, chacune dans son rôle, les expertises faites sur les nombreux scellés de l'enquête. Longuement aussi, les débats ont tourné autour des dépositions et des descriptions des agresseurs par les victimes à l'époque. La défense plaide la relaxe en raison du manque de preuve, quand les parties civiles estiment entre autres, que certains protagonistes manquent à l'appel, dans le dossier. Les débats ont repris ce mercredi matin au tribunal d'Ajaccio.