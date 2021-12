Assises de Côte-d'Or : des peines de 4 à 20 ans de réclusion requises dans l'affaire Daniel Busson

On aborde la dernière ligne droite dans le procès de l'assassinat de Daniel Busson aux Assises de la Côte-d'Or. Des peines allant de 4 à 20 ans de réclusion ont été requises ce jeudi 16 décembre par l'avocat général. Le verdict est attendu en fin de journée ce vendredi.

Aux assises de la Côte d'Or, l'avocat général a réclamé lors de ses réquisitions ce jeudi , 20 ans de prison à l'encontre de Jordan, l'assassin présumé de Daniel Busson, et la même peine pour Anthony, un fils de la victime, accusé d'être complice de ce crime.

En août 2018, Daniel Busson, un homme de 67 ans, avait été retrouvé poignardé dans son appartement du quartier dijonnais de la Fontaine d'Ouche, frappé de 14 coups de couteaux. Dès l'ouverture de ce procès d'assises il y a 10 jours, Jordan, un des accusés, a spontanément avoué être l'auteur de ces coups de couteaux.

Mais il n'est pas le seul mis en cause dans cette histoire sordide. Toute la famille de la victime est accusée d'avoir couvert cet assassinat. C'est pourquoi l'avocat général réclame aussi 15 ans de prison pour Jocelyne, l'épouse de Daniel Busson et un an de prison (ferme) pour Amandine, la compagne du fils de la victime.

Ce réquisitoire réconforte les parties civiles. Maitre Blandine Weck de Terris qui défend les intérêts d'Alexandre, un autre fils de Daniel Busson explique que cela fait du bien à la partie civile, tout comme le fait qu'au moins l'un des accusés avoue être l'auteur du crime. "Même s'il n'a pas dit toute la vérité, au moins il assume, mais il y aura toujours une zone d'ombre" explique l'avocate.

Les accusés seront appelés une dernière fois à la barre ce vendredi matin. Le verdict de la cour d'assises est attendu en fin de journée.