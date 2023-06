Assises de Côte-D'or : "Je veux tenir le coup pour être jugée"

"Je vais faire en sorte de ne pas craquer, je veux tenir le coup durant ce procès."' Ce sont les mots, entrecoupés de sanglots et de larmes, de Sylvie face à la cour d'assises de Côte-d'Or. Cette mère de famille se retrouve pour la deuxième fois face aux jurés. On vous a déjà parlé de son histoire sur France Bleu Bourgogne

Cette ex-infirmière d'Is-Sur-Tille est jugée pour avoir tué une des ses deux petites filles lors d'une tentative de suicide en novembre 2019, et pour avoir empoisonné la seconde qui a survécu.

Cette mère de famille, au bout du rouleau dans son boulot et dans sa situation familiale a tenté de mettre fin à ses jours en injectant à ses filles et à elle même une forte dose d'insuline. La plus jeune, âgée alors de 6 ans et demi n'a pas survécu.

En novembre dernier, Sylvie a comparu une première fois aux assises de Côte-d'Or, mais le procès n'est pas allé à son terme . Cette mère de famille s'est effondrée en hurlant au cours du quatrième jour de l'audience, et a dû être internée en psychiatrie.

"Avoir le courage d'assumer.."

Sept mois plus tard la voici de retour face à la justice. Assise dans le box des accusés, encadrée par deux surveillantes pénitentiaires, traits tirés, queue de cheval, chemisier blanc et veste noire. Sylvie tente de retenir ses larmes. Elle explique qu'elle veut être là qu'en détention elle a beaucoup travaillé avec son psychiatre pour trouver la force de comparaitre à nouveau. "Aussi atroce que ce soit, on doit toujours avoir le courage d'assumer ce que l'on a fait" affirme-t-elle en regardant droit devant elle. "Je veux tenir le coup durant ce procès.. je le fais pour ma fille Lana, pour qu'elle ne soit pas morte pour rien."

Une épreuve aussi pour les avocats

Courbée en deux, Sylvie est à nouveau submergée par les sanglots. Une surveillante pénitentiaire lui tend une boite de mouchoirs. Ses avocats se tournent vers elle, lui prennent la main. C'est aussi une épreuve pour Maitre Samuel Estève et Maitre David Cabannes. "On est là pour accompagner" confient-ils. "Il faut que cette audience aille cette fois-ci à son terme. C'est nécessaire pour Sylvie, mais aussi pour l'intérêt de la justice, de son ex-compagnon, de son ex-belle-famille."

Maitre Samuel Estève et Maitre David Cabannes défendent cette mère de famille encore très fragile © Radio France - Olivier Estran

"On fait une pause" glisse avec patience et bienveillance Caroline Podevin la présidente de cette cour d'Assises . "Je suspends l'audience dix minutes, le temps de vous reprendre."

"On est confiants" assure Maitre Emmanuel Touraille, l'avocat qui défend les intérêts du père des deux fillettes et de l'ex-Belle-famille. "Ca n'a rien a voir avec le procès du mois de novembre, où on la sentait extrêmement fragile. Cette fois-ci , elle a pu nous parler durant plus d'une heure de son parcours de vie. Elle a accepté le décès d'une de ses filles, et compris qu'elle aurait du mal à avoir des relations avec l'ainé qui a survécu. Si on la ménage dans cette audience, on pourra aller jusqu'au bout."

Maitre Emmanuel Touraille défend les intérêts de la famille des deux fillettes © Radio France - Olivier Estran

Pas à pas, si tout va bien, ce procès doit prendre fin jeudi 27 juin, et le verdict sera rendu dans la soirée.