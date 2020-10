Assises de Creuse : 18 ans de prison pour l'assassin de Bord-Saint-Georges

Le doute s’est installé parmi les jurés de la Cour d'assises de Creuse, ce vendredi après-midi. L’affaire semblait pourtant être pliée. Un peu plus de trois ans après avoir tué un homme avec son fusil, le coupable reconnaît, sans empathie, son geste, tout au long des trois jours de procès. Seulement, les délibérations tardent. Le verdict tombe après 6 h 30 d'attente.

Ce troisième jour d’audience était l’occasion d’entendre les réquisitions de l’avocat général. Pas de doute pour elle. L’homme a bien prémédité son acte. A aucun moment il n’a dérogé à son plan d’action: celui de tuer Yoann, insiste l’avocat général. Toujours avec ce mobile : "la colère, la haine et l’humiliation".

Pas de préméditation pour la défense qui parle d'un "pétage de plomb". Il survient au moment où Yoann lui pince le nez et les oreilles pour le réprimander. Une infantilisation vécue comme une humiliation pour le meurtrier, explique dans sa plaidoirie son avocate. "A ce moment-là, ça gonfle, ça gonfle, ça fait cocotte minute chez mon client. Et puis quand Yoann lui demande de rentrer chez lui, tout comme l'hôte de la soirée, il entend là dedans que la victime vaut mieux que lui." C'est l'humiliation de trop, explique Maitre Hélène Mazure. Un rejet de plus pour ce solitaire, incapable de nouer des liens avec autrui.

Il retourne chez lui prendre son arme pour mettre un terme à tout cela, ajoute-t-elle.

Avait-il un plan d'action ?

"Il aurait pu rester chez lui", affirme lors de ses réquisitions l’avocat général. "Non. Il monte dans sa chambre, roule une cigarette. Il prend son arme rangé dans un sac, y met deux munitions et repart. Il parcourt ensuite à scooter, les 2 kilomètres 8, le fusil bloqué dans sa ceinture en dessous de son blouson."

L’avocat général y voit là les signes d’une détermination à tuer. Elle dépend aux jurés, un meurtrier, qui pendant l’audience, tente de renverser les torts. "Il nous a dit que Yoann était mort car il avait ouvert la porte. Ce n’est pas la faute de Yoann. C’est vous qui lui avez donné la mort. C’est vous qui l’avez assassiné ! Vous !", martèle le magistrat, le regard fixé sur l'homme, le regard absent.

« Il ne pense à rien. Il n’a pas de plan." assure la défense. "Il n’a pas le recul nécessaire pour anticiper. La compagne de la victime l’a dit la barre. Il était fou furieux ce soir-là." Pour elle, la schizophrénie dont souffre son client n’est pas sans incidence sur son comportement.

Les jurés ont décidé de ne pas requalifier les faits et suivre ainsi en partie les réquisitions de l’avocat général. Le magistrat avait requis 22 ans de prison. Le meurtrier est finalement condamné à 18 ans de prison dont 9 ans de sûreté et 15 ans de suivi socio-judiciaire.