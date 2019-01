Assises de Gironde à Bordeaux: Vincent Leroyer face à ses victimes

Les cinq anciens hockeyeurs de Rouen, qui accusent Vincent Leroyer de viol et d'agressions sexuelles, ont dressé le portrait d'un "prédateur" au deuxième jour de son procès. L'ex-manager du Rouen Hockey Club risque vingt ans de prison. Le verdict sera rendu mercredi dans la soirée.

Le verdict est attendu mercredi en fin de journée dans le procès de Vincent Leroyer, devant la Cour d'assises de Gironde. Cet habitant de Libourne de 60 ans, ancien champion de natation, est jugé depuis lundi pour des faits de pédophilie. Cinq anciens jeunes hockeyeurs de Rouen, âges de 6 à 14 ans au moment des faits, l'accusent de viol et d'agressions sexuelles. C'était entre 1986 et 1996, à l'époque où l'accusé occupait les fonctions de manager général du Rouen Hockey Club .

Ce mardi, les cinq victimes, cinq hommes âgés aujourd'hui de 36 à 42 ans, sont venues témoigner une à une à la barre, pour détailler les agressions qu'elles ont subies de la part de Vincent Leroyer, et raconter la façon dont l'accusé s'était immiscé dans leurs familles, le décrivant comme un "prédateur". Tous ont décrit le même mode opératoire. "Pères absents ou couples en instance de séparation : il profitait des failles dans nos familles pour se rendre indispensable, explique le premier appelé à s'exprimer. Pour nous, enfants, c'était quelqu'un d'important, c'était valorisant. Mais dans son esprit, tout était cousu de fil blanc".

Cet homme âgé aujourd'hui de 40 ans a ensuite raconté les ravages provoqués par ces agressions: "je suis insomniaque depuis l'âge de 11 ans, je dors deux heures par nuit. Puis dès l'adolescence, j'ai souffert de différentes addictions: au sport, au cannabis, à l'alcool, au sexe.aujourd'hui encore, moi père de famille, je suis incapable de prendre un enfant dans mes bras. Ce que j'ai subi refait surface dès que je suis en présence d'un petit garçon."

On est marqué au fer rouge. Ce qu'il nous a volé il y a trente ans, on ne le récupérera jamais. - L'une des victimes, âgé aujourd'hui de 40 ans

Parmi les autres parties civiles : cet homme de 41 ans, qui a été le premier à parler, 18 ans après les faits. Il dit attendre trois choses de ce procès : "la reconnaissance intégrale des faits par l'accusé, ses excuses solennelles, et le fait qu'il s'engage à se faire soigner, que ce soit son chemin de croix à lui, pour que nous, on soit totalement libéré de ça et qu'on passe à autre chose."

On espère que cette action en justice va se solder par une peine de prison, qu'on soit reconnu en tant que victimes, je pense que la justice est en route. - Une des parties civiles

L'accusé demande pardon à ses victimes

Au terme de cette deuxième journée d'audience, l'accusé, des sanglots dans la voix, a fini par demander pardon à ses victimes. "J'aimerais exprimer ma profonde honte , pour les actes très graves que je leur ai imposé, pour le désastre que tout cela a entraîné dans leur vie", a notamment déclaré Vincent Leroyer; je ne suis pas une brute, et pourtant, je l'ai fait." Au président qui l'assaillait de questions, de savoir pourquoi il avait agi ainsi pendant 10 ans, il a répondu: "je n'ai toujours pas aujourd'hui d'explications rationnelles".

Il est sincèrement bouleversé par la réalité décrite par ses victimes. C'est une forme de reconnaissance pleine et entière de sa responsabilité - Maître Etienne Noël, l'avocat de la défense.

Vincent Leroyer s'est fait à l'idée d'être condamné. En témoignent ces paroles : "j'espère que pendant mon incarcération, je pourrai continuer le travail que je mène avec les psychologue et psychiatre qui me suivent, pour comprendre pourquoi j'ai fait ça",

La troisième et dernière journée d'audience débute ce mercredi par les réquisitions de l'avocate générale, puis la parole sera donnée à la défense. Les jurés se retireront à la mi-journée pour délibérer.