Assises de Haute-Corse : 22 ans de réclusion requis à l’encontre de Loïc Janin

Loïc Janin, accusé d’avoir tué son ex-compagne Jennifer Grante, le 27 juillet 2017 et s’être débarrassé du corps dans un ravin sur la route du village de Lucciana, sera fixé sur son sort aujourd’hui.

Dans ses réquisitions, aux termes de quatre jours d’audience devant la Cour d’Assises de Bastia, ce matin, l’avocate générale, Stéphanie Pradelle, a donc requis 22 ans de réclusion criminelle, assorti d’une obligation de suivi socio-judiciaire pendant 5 ans à l’encontre de Loïc Janin.

Selon la magistrate, il ne s’agit pas d’un crime passionnel mais bien d’un mécanisme de violence conjugale, parfaitement « calculé et organisé ».

La parole est ensuite passée aux avocats de la défense, Me Linda Piperi et Me Gilles Antomarchi.

Loïc Janin devrait être fixé sur sont sort aujourd'hui. Le verdict est attendu dans la journée.