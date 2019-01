Assises de Haute-Garonne : le procès du meurtre d'une jeune employée d'Airbus

Ce jeudi, s'ouvre devant la cour d'assises de Haute-Garonne le procès d'un meurtre chez les salariés d'Airbus. En février 2015, Maureen Jacquier, 19 ans était retrouvée morte chez elle à Toulouse. Près de quiatre mois plus tard un mécanicien d'Airbus était arrêté à Tournefeuille.

Toulouse, France

C'est une scène insoutenable que le père de Maureen Jacquier découvre un vendredi soir de février, dans l'appartement de la rue du Tricou derrière l'usine Saint-Eloi d'Airbus : une mare de sang et sa fille mutilée par 62 coups de couteau.

Maureen est une jeune femme de 19 ans, technicienne chez Airbus, passionnée et promise à un avenir brillant dans l'entreprise.

L'accusé nie catégoriquement depuis le début de l'enquête

L'enquête s'annonce longue. Les policiers vont entendre 130 témoins et prélever autant d'ADN, jusqu'à ce que celui de Sylvain Boulais, 25 ans à l'époque, corresponde avec des traces retrouvées dans la salle de bain, le sang et sur le lit de la victime .

Ce mécanicien d'Airbus, inconnu de la justice, s'était prêté de bonne grâce à l'interrogatoire. Il connaissait Maureen depuis deux ans, elle avait été un temps, la compagne de son meilleur ami. Sylvain Boulais est interpellé chez lui début juin.

Mais depuis, ce garçon décrit comme aimant les couteaux et les femmes nie catégoriquement le meurtre. Et même si son emploi du temps est bancal, ses avocats soulignent que l'heure du meurtre n'est pas précise et que l'arme du crime n'a pas été retrouvée.

Le verdict est attendu le vendredi 25 janvier. Sylvain Boulais risque 30 ans de réclusion.