Assises de l'Ardèche : 14 ans de réclusion criminelle pour le meurtrier de Willy

Saber est bien coupable du meurtre de Willy et il a bien volontairement causé sa mort au petit matin du 26 juillet 2020. C'était la principale question qui se posait dans ce procès car les faits n'étaient pas niés par l'accusé. Mais la défense a tenté de démontrer que la qualification s'apparentait plus à des coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner alors que l'accusation portait la thèse du meurtre, le fait de donner volontairement la mort.

Un meurtre

Dans son réquisitoire l'avocate générale explique aux jurés ce que le droit qualifie de meurtre. Il faut bien sûr des faits : ici quatre coups d'Opinel dont trois portés dans la région du coeur et deux mortels. Il faut aussi dit le code pénal qu'il y ait l'intention de tuer : Saber a-t-il eu l'intention de tuer ? Pas dans la soirée qui précède le meurtre mais au moment de porter les coups de couteau. "Quand on provoque une plaie de huit centimètres de profondeur dit l'avocate générale puis que l'on ressort le couteau et qu'on le replante toujours au thorax provoquant cette fois une plaie de onze centimètres de profondeur, ce ne sont pas des gestes désordonnés." Il y a bien intention de donner la mort conclut l'accusation qui requiert 15 ans de réclusion criminelle.

La mort sans intention de la donner

Des coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner : c'est la thèse de la défense. "Quand on sort un couteau explique maître Violène Vert, c'est pour faire peur, pour blesser ou pour tuer. Et dans ce dossier on en conclut tout de suite que mon client a voulu tuer. Mais qu'en sait-on ?" Maître Vert rappelle qu'il y a bien eu trois coups de couteaux au thorax mais aussi un à la jambe sans que l'on sache dans quel ordre ils ont été donnés. Elle explique que Saber ne s'est pas acharné que sur le thorax. Et puis il y a la suite. Saber a voulu aider la victime et ce sont ses copains qui l'ont repoussé après ce qu'il venait de faire. Il est parti chez lui et est très vite revenu. C'est là qu'il a dit au policier : "C'est moi qui l'ai planté".

Le code pénal prévoit une peine maximale de trente ans de réclusion criminelle pour un meurtre. La cour d'Assises de l'Ardèche a condamné Saber à 14 ans.

Des salariés de l'association Solen présents durant tout le procès

Des salariés de l'association de réinsertion d'Aubenas Solen étaient présents durant tout le procès au côté du frère de Willy dont il était la seule famille. Ils ont tenu à être présents. Ce sont eux qui ont pris en charge Willy lorsqu'il est arrivé à Aubenas après un parcours de vie difficile. Et Willy avait réussi à s'en sortir : il allait trouver du travail. Il était bénévole dans des associations. "C'est ma plus belle rencontre professionnelle" nous a confié Cathia, salariée à l'association Solen à l'issue du verdict.