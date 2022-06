Assises de l'Ardèche : comment expliquer la mort de Willy ?

La mort de Willy avait provoqué une forte émotion au sein de l'association Solen, à Aubenas. Willy était pris en charge par cette association en vue de sa réinsertion. Et il était devenu un exemple de réussite. Willy était arrivé en Ardèche et faisait face à d'importantes difficultés. Peu à peu, il avait remonté la pente. Il était même devenu bénévole au sein de l'association et allait retrouver du travail.

Il a été tué au petit matin de ce 26 juillet 2020 de trois coups de couteaux au thorax.

Une soirée alcoolisée sur le champ de mars

La cour d'Assises a entendu mardi les témoins plus ou moins proches de la scène. Tous expliquent qu'après la fermeture des bars, ils se retrouvent sur la place du champ de mars récemment rénovée avec des bancs et des tables. "On passe chercher de l'alcool à l'épicerie et on se retrouve ici" explique un des jeunes présents cette nuit-là. Et l'un d'eux observe que l'accusé, Saber, et Willy s'embrouillent depuis le début de la soirée sur cette place un peu après minuit. À quel sujet ? Personne n'est capable de le dire. Les violences verbales se multiplient entre les deux hommes. Plusieurs témoins expliquent que Willy voulait plutôt calmer les choses, mais que Saber très alcoolisé revenait à la charge. Plusieurs connaissances essaient de les séparer; comme Florian qui dit qu'il savait que ça allait finir par des coups de poings.

Finalement, un peu avant quatre heures du matin, Saber s'approche de Willy. Ce dernier excédé lui fait une balayette. Saber se retrouve à terre, humilié dit le psychiatre. Il se relève sort un couteau et frappe Willy à trois reprises au thorax. Willy meurt quelques minutes plus tard.

Pas l'intention de tuer ?

Saber s'en va puis revient et demande au policier présent comment va la victime. Le policier remarque qu'il a du sang sur ses vêtements. D'où vient ce sang demande le policier ? Saber craque et lui dit : "C'est moi qui l'ai planté". Il est placé en garde à vue.

Lors des interrogatoires de ce mardi, la défense tente de démontrer que Saber n'avait pas l'intention de tuer. Son passé plaide pour lui : tous ses proches décrivent un garçon gentil, serviable, jamais méchant. La cour d'Assises devra donc répondre à la question suivante : Saber a-t-il voulu tuer Willy ou l'a-t-il frappé sans intention de donner la mort ?

Le verdict est attendu ce jeudi.