Assises de l'Ardèche : il avait tué sa femme de sept coups de couteau sur un parking de Baix

Younès Tabti, 44 ans, est jugé depuis ce lundi matin aux Assises de l'Ardèche pour avoir poignardé sa femme le 23 mai 2019 sur un parking de Baix. Ce jour-là alors que le couple vit séparé et est en instance de divorce, ils se donnent rendez-vous sur un parking de Baix, près du Pouzin, en pleine nuit. Ils discutent dans sa voiture à lui, puis il la tue de sept coups de couteau. Pour ce premier jour de débats, la Cour a étudié la personnalité de l'accusé, un homme sans aucune histoire avec la justice jusqu'à ce meurtre.

ⓘ Publicité

"Altruiste et travailleur"

L'accusé n'a pas de casier judiciaire. Aucune ancienne plainte pour violences conjugales. Younès Tabti est "solaire, altruiste, travailleur" d'après ses proches et ses employeurs qui, fait plutôt rare, ont répondu bien volontiers à l'enquêtrice de personnalité. Younès parvient à se construire une vie malgré une enfance ultra violente loin de ses parents en Algérie, et une scolarité chaotique lorsqu'il arrive en France à 10 ans sans parler la langue.

Il est maçon, et rencontre Gwenaëlle Manach en 1997. Le couple se marie, se construit une maison à Saint-Bauzile, et a trois enfants. C'est une vie de famille ordinaire et heureuse que raconte Younès à la barre...jusqu'en 2014. Cette année là, sur un chantier, il tombe d'un échafaudage. Une sale blessure, trois mois d'immobilisation, deux ans d'arrêt de travail.

" Tu ne me sers plus à rien"

Gwenaëlle à ces mots un jour, peu de temps après l'accident, alors qu'il est immobilisé sur le canapé : "tu ne me sers plus à rien". Elle ne le dit qu'une fois, mais lui intègre qu'il n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. Il se plonge plus dans sa religion, l'islam. Alors qu'elle s'en détache après le décès de son père. Et le couple se délite peu à peu. Elle a une liaison avec un autre homme. Il le découvre et alors "je fais n'importe quoi" confie t'il à la barre, "j'offre un téléphone à ma femme pour son anniversaire sur lequel j'installe un logiciel espion. Mais il ne fonctionne pas. Je donne un jour un somnifère à ma femme pour regarder dans son téléphone. Et son infidélité continuait, il y avait des messages. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû partir. Ce n'est pas une relation de couple ça. C'est un amour dévastateur. La jalousie, la souffrance, c'est là (l'accusé montre son ventre), ça vous bouffe de l'intérieur."

Younès et Gwenaëlle se séparent en décembre 2018. Mais lui ne s'y résoud pas. Il épouse religieusement une autre femme, mais pour rendre Gwenaëlle jalouse, "une stratégie de gamin" dit-il aujourd'hui. Il veut toujours reconquérir sa femme. La veille du meurtre, ils se disputent devant les enfants. Il rumine ça toute la soirée et appelle Gwenaëlle vers 3h du matin. Elle accepte un rendez-vous, le couple se rejoint sur un parking de Baix pour discuter.

Mot gâchette ?

A t'il compris alors qu'aucune réconciliation n'était possible ? y a t'il eu dans ses paroles à elle un mot "gâchette" comme dit l'expert psychiatre qui a déclenché son passage à l'acte ? Younès Tabti aura l'occasion de s'expliquer sur les faits ce mardi 14 mars lors du deuxième jour de son procès. Le verdict est attendu ce jeudi 16 mars. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa femme.