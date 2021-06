Assises de l'Ardèche : l'homme accusé d'avoir tué sa conjointe condamné à 30 ans de réclusion criminelle

La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général et a condamné à 30 ans de réclusion criminelle Sadek âgé de 28 ans qui comparaissait depuis lundi. Il est condamné à la même peine qu'en première instance où il avait été jugé par la cour d'Assises du Gard.

C'est une peine d'exclusion sociale. Nous allons nous pourvoir en cassation. Me Guillaume Fort, un des avocats de Sadek.

A la sortie du tribunal, l'un des deux avocats de Sadek Me Guillaume Fort a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Les deux avocats avaient signalé un incident d'audience : le directeur d'enquête s'était entretenu avec la partie civile avant de déposer.

Un déchaînement de violence

La cour et les jurés auront donc retenu le déchaînement de violence au moment du meurtre. Le juge d'instruction avait relevé six zones de violence dans l'appartement de Nîmes où la jeune fille de 20 ans a été tuée et où le couple originaire de Montélimar s'était installé quelques mois auparavant.

Les avocats de la défense ont tenté de rappeler plusieurs féminicides pour lesquels la peine prononcée était bien inférieure à 30 ans. Mais ça n'a pas suffit.