Assises de l'Hérault: la victime raconte son calvaire lors d'un cambriolage qui a viré au drame

Aux assises de l'Hérault, 3 Lunellois sont jugés pour avoir violemment agressé une femme de 70 ans pendant le cambriolage de sa maison à St Just, en mars 2014. Sa mère, présente elle aussi, est morte d'une crise cardiaque moins de 3 heures après.

Une affaire de cambriolage d'une violence inouïe qui a tourné au drame est jugée par la cour d'assises de l'Hérault depuis ce lundi matin. Dans le box des accusés : 3 Lunellois de 25 à 33 ans, poursuivis pour "vol avec violences ayant entraîné la mort". Les faits remontent au 27 mars 2014 à Saint-Just, près de Lunel.

Au 2e jour du procès Josette Exposito, 72 ans, victime du cambriolage, est venue raconter le calvaire qu'elle a enduré. Pantalon et gilet noirs, la petite femme à la silhouette frêle se présente à la barre.

Bâillonnée, ligotée, la tête écrasée contre le sol

Elle se rappelle que ce matin-là vers 7 heures, elle revient de chez sa mère qui habitait juste à coté et, arrivée devant chez elle, entend des bruits de pas sur le gravier. Elle se retourne et voit alors un homme cagoulé se précipiter vers elle : le cauchemar commence.

D'abord un coup de taser dont elle ne se souvient même pas. C'est un des prévenus qui l'affirme, le seul qui reconnait les faits."Je me suis retrouvée au sol, face contre terre" dit elle. Ensuite, elle sent qu'on lui ligote les mains derrière le dos. Bâillonnée avec du ruban adhésif, elle a du mal à respirer, elle suffoque.

Un pied lui presse la tête contre le ciment tellement fort qu'elle en gardera la trace de la semelle sur la joue : quatre fractures et deux dents cassées. "J'ai entendu craquer mes os. Plus je criais, plus il appuyait".

Sa mère de 90 ans avait le cœur fragile

Traînée à l'intérieur de la maison, Josette pense à sa mère de 90 ans et s'inquiète. Elle prévient ses agresseurs qu'elle va arriver, qu'elle est fragile, cardiaque.

Plus que les violences qu'elle a subies, c'est le souvenir de sa mère qui la submerge. Josette sanglote. Silence dans la salle.

"Où est le coffre-fort?"

Une fois sur place, la mère voit sa fille unique, le visage en sang. Pour elle c'est insoutenable, elle pleure et elle hurle : "pourquoi vous nous faites du mal?" mais les trois hommes n'ont qu'une idée en tête : trouver un coffre fort qui en fait n'existe pas.

Et puis arrive l'infirmier censé faire une prise de sang à la mère de Josette. Il sonne à la porte alors "ils se sont mis à courir dans tous les sens". Les trois cambrioleurs insistent "où est l'argent?", Josette finit par leur dire qu'il y a 780 euros dans une pochette dans la salle d'à côté.

Elle n'a jamais revu sa mère vivante

Les agresseurs prennent la fuite, les secours sont prévenus. "Je suis partie aux urgence et j'ai dit à ma mère que j'en avais pas pour longtemps, sans savoir que c'était la dernière fois que je la voyais". Effectivement, la mère de Josette est morte d'une crise cardiaque, moins de 3 heures plus tard, pendant que sa fille était à l'hôpital.

A la barre, Josette en termine : "personne ne supporterait de voir sa fille comme ça".