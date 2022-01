Assises d'Ille-et-Vilaine : un homme jugé pour avoir empoisonné une femme dans un foyer d'hébergement

Depuis ce lundi 17 janvier, devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine se tient le procès de cet homme de 36 ans accusé d'avoir empoisonné une femme de 25 ans dans un centre d'hébergement de Vitré dans la nuit du 2 au 3 octobre 2019.

Retrouvée morte le lendemain matin

Le mercredi 2 octobre, après une soirée faite de prise de drogues et d'alcool entre plusieurs occupants du centre : la victime, l'accusé et un autre homme se retrouvent dans une chambre. Sur les recommandations de Miguel et pour une raison que la Cour d'assises va tenter de comprendre, la jeune femme ingère cinq ou six cachets de Méthadone, un puissant anti-douleur. Le troisième participant ne s'est pas interposé et la victime s'est endormie avant d'être réveillée à coups de claques. Elle s'est ensuite couchée dans sa chambre. Le lendemain matin, peu après 8 heures, la victime est découverte inanimée. Elle est déclarée morte à 9 heures par un médecin légiste.

L'accusé voulait "qu'elle crève"

Miguel a pris la fuite au petit matin, il est retrouvé le 11 octobre et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Rapidement mis en examen, il est entendu à plusieurs reprises, les deux premières fois, il reconnait complètement les faits affirmant sa volonté "qu'elle crève" évoquant des "problèmes" qu'elle lui posait. Lors d'une autre audition, il réitère "ok, je l’ai fait, je n’ai peut-être pas de remords, mais vous ne savez pas ce qu’elle m’a fait avant".

Finalement plusieurs mois après, il se rétracte assurant s'être accusé à tort pour éviter à la troisième personne présente pendant la soirée "d'aller en prison". Désormais, il met en cause cet homme qui selon Miguel voulait coucher avec la victime. Cet homme, qui est convoqué en tant que témoin devant la cour d'assises, reconnait simplement avoir donné un Doliprane à la victime.

Le verdict est attendu ce mercredi 19 janvier. L'accusé encours la réclusion criminelle à perpétuité.