Assises de l'Indre : six ans de prison pour tentative de braquage

Les deux hommes encouraient jusqu'à 20 ans de prison ferme aux Assises de l'Indre. Ces deux demi-frères étaient jugés depuis lundi pour avoir tenté de braquer un fourgon de transport de fonds en 2013, avec une arme, certes factice, devant une agence caisse d'épargne de Châteauroux. Durant ce procès, l'ainé a bien reconnu les faits mais il a cherché à les minimiser en déclarant n'avoir fait que suivre son cadet. Celui-ci en revanche a nié jusqu'au bout sa participation. L'Avocate Générale a requis six ans de prison ferme contre le premier, la relaxe du second. Elle a finalement été suivi par les jurés. Le cadet est complètement acquitté, l'ainé est reconnu coupable.

Les jurés ont tenu compte, pour le cadet, de l'absence de preuve le reliant directement au crime. De plus, un des enquêteurs a fait part de ses doutes à la barre. Il est acquitté et quitte le tribunal, sans un mot, sans un regard pour son demi-frère qui l'avait accusé durant le procès. Concernant l'ainé, justement, les jurés ont souligné le nombre important de témoignages, notamment ceux des deux convoyeurs de fonds. Son ADN a également été relevé sur l'une des portes du fourgon. Enfin, lui même a reconnu les faits et réitéré ses aveux au cours du procès. Dans le même temps, les jurés ont tenu compte de son respect de son contrôle judiciaire, de son obligation de soin et de l'avis du psychiatre qui n'y voit pas quelqu'un de dangereux pour la société.

En revanche, les jurés n'ont pas pris en compte son année de détention provisoire, c'est le seul regret de son avocate Me Delphine Durançon. Son client a écopé de 6 ans de prison ferme, dont cinq d'interdiction de port d'arme. La peine est mesurée, il ne fera pas appel.