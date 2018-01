Les parents de Lina, ce bébé de 6 mois mort de maltraitance le 8 avril 2015, à Rives, ont été condamnés à 20 ans de réclusion pour la mère, Pauline Borella, 25 ans, et 7 ans pour le père, Mouatasim Azerzar, 33 ans. La cour les a acquittés tous les deux du meurtre de leur fille.

Grenoble, France

En condamnant Pauline Borella à 20 ans de réclusion criminelle, la Cour a estimé qu'elle était seule coupable des violences qui ont entraîné la mort de sa fille sans intention de la donner. Quant au père, elle l'a reconnu seulement coupable de privation de soins. Ce qui explique la différence de peine. L'avocat général, dans son réquisitoire, avait requis 20 ans pour les deux : "Peu importe qui a porté les coups" avait-il dit.

Dans le box, Pauline Borella s'effondre.

A l'annonce du verdict, Pauline Borella s'est effondrée, en pleurs, dans le box. Avant que la cour ne se retire pour délibérer elle avait dit qu'elle ressentait une grande culpabilité : "Je suis désolée" avait-elle dit, en s'adressant à sa famille et à celle de son ex-compagnon. Elle redoutait ces 20 ans de réclusion, requis par l'avocat général.

Maître Marie Fraquet a assuré sa défense, avec Maitre Girault : "Depuis le début de ce procès, on n'a pas pardonné à Pauline Borella sa franchise. Elle a dit, en effet, qu'elle n'aimait pas son enfant. Mais cette franchise n'a pas été entendue. On a dit qu'elle pleurait sur elle-même, sans penser à son enfant mort. Mais ce n'est pas mon sentiment. Elle pleure sur l'ensemble."

"Mon client est soulagé et accepte sa peine". Maître Dris

C'est le soulagement en revanche du coté du père de Lina. Mouatasim Azerzar écope de 7 ans de réclusion criminelle pour privation de soins. C'est ce que son avocat, Maitre Samir Dris avait plaidé : "Mon client est soulagé et il accepte cette sentence car il sait qu'il a été un père défaillant. C'est la triste histoire d'une mère qui n'aimait son bébé et d'un père qui aimait sa femme et n'a pas su protéger sa fille".

La mère de Lina s'est effondrée en pleurs dans le box à l'annonce du verdict © Radio France - Véronique Saviuc

La défense de Pauline Borella pourrait faire appel. Si elle fait appel, le parquet général fera appel également mais renverra les deux parents devant une nouvelle cour d'assises.

"Ses parents n'ont pas dit la vérité et pourtant ils la devaient à leur fille" Maître Mortimore

Pour l'association Enfance et Partage qui était partie civile dans cette terrible affaire : "Nous représentions la voix de Lina. Justice a été rendue à cette toute petite fille, dont la courte vie n'a été qu'un long calvaire" a estimé Maître Frédéric Mortimore, l'avocat de l'association qui enchaîne : "Mais les parents de Lina n'ont pas dit la vérité et pourtant ils la devaient à leur enfant."

Lina était morte le 8 Avril 2015 d'un traumatisme crânien et du syndrome du bébé secoué. L'autopsie avait montré des traces de coups sur le corps de l'enfant, des fractures anciennes, des bleus, des écorchures. Lina pesait moins de 5 kilos à sa mort. Elle était totalement dénutrie.