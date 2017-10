Assises de l'Isère : Adrien André condamné à 8 ans de réclusion pour avoir frappé à mort un jeune rugbyman.

La cour d'Assises de l'Isère a condamné à 8 ans de réclusion criminelle Adrien André, 28 ans, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Florent Jacob, un jeune rugbyman de 21 ans. C'était en avril 2011 à Monestier-de-Clermont. Il va faire appel.

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2011, à Monestier-de-Clermont, Florent Jacob, un jeune rugbyman de 21 ans, avait été retrouvé mourant, au pied de son immeuble. Il était décédé le lendemain au CHU de Grenoble des suites de ses graves blessures. Fin 2012, Adrien André avait été mis en examen dans ce dossier, mais il a toujours nié les faits.

Florent Jacob est retrouvé, agonisant au pied de son immeuble.

Ce soir du 9 avril 2011, le club de rugby de la commune, dans lequel jouait Florent Jacob organise un bal. Alors que la fête bat son plein, Adrien André, adepte des sports de combat, et Florent Jacob, surnommé l'ours par ses amis, et tous deux fortement alcoolisés, se disputent pour une histoire de bouteille de rosé. Des amis les séparent. Deux heures plus tard, on retrouvera Florent, inconscient, défiguré devant son immeuble. Il mourra des suites d'un grave traumatisme crânien.Adrien André est arrêté et placé en garde à vue, car les soupçons se portent aussitôt sur lui. Dans le village, il a la réputation d'être un bagarreur, un violent qui fait peur. Mais il nie les faits. Et comme il n'y a pas de preuve contre lui, il est relâché.

En 2014, Adrien André est condamné à 8 ans de réclusion pour avoir frappé à mort sa voisine

Mais en juin 2011, suite à une dispute avec sa voisine, Fabienne Fajardo, qui l'accusait d'avoir tué Florent, il la frappe. La femme porte plainte. Jugé en comparution immédiate, Adrien André est d'abord condamné à un an de prison ferme. Mais la voisine décède deux semaines plus tard des suites de ses blessures. Adrien André est rejugé aux Assises et condamné cette fois à 8 ans de réclusion. Alors qu'il est en prison, l'enquête sur la mort de Florent Jacob se poursuit. Le juge d'instruction commande une nouvelle analyse ADN qui permet finalement de retrouver le sang de Florent Jacob sur le tee-shirt qu'Adrien André portait le soir du drame. Un vêtement qu'il avait pourtant passé en machine. Pourtant l'accusé continue de nier les faits. Il parle de complot de la part d'un village d'où il se sentait exclu. Il sera libéré, en février dernier, dans le cadre de l'affaire concernant la mort de Fabienne Fajardo.

Durant les trois jours et demi d'audience, Adrien André a redit qu'il était innocent. Son avocat a plaidé l'acquittement : "L'enquête avait été mal faite" a--il expliqué à la Cour. "il n'y a eu aucun témoin du passage à tabac de Florent. Quand les deux hommes se sont embrouillés durant le bal, Florent a saisi Adrien par le col et que c'est pour cela que de l'ADN y avait été retrouvé".

"Adrien André est un homme violent et dangereux" L'avocate générale

L'avocate générale, elle, a expliqué que l'ADN sur le tee-shirt était bien la preuve scientifique de la culpabilité d'Adrien André, "un homme violent et dangereux" a-t-elle précisé, en soulignant que l'autopsie de Florent avait montré qu'il avait reçu les mêmes coups que Fabienne Fajardo. Elle a requis 10 ans de réclusion criminelle. La cour ne l'a pas suivie en prononçant une peine de 8 ans.

La famille de la victime n'est pas satisfaite

"Je ne suis pas satisfaite" a dit la mère de Florent, Evelyne, après l'annonce du verdict. "On s'attendait à plus. De toutes façons, le meurtrier de mon fils ne fera pas 8 ans. Il fera moins. "

Adrien André va faire appel

Christophe, l'un des frères de Florent, est en pleurs, à la sortie du palais de justice : "Vous vous rendez compte ! Mon frère est mort pour une bouteille de rosé à 5 euros ! Ce Monsieur était énervé, il avait bu, il voulait frapper. Il a déjà tué deux fois. J'espère qu'il ne recommencera pas. On attendait ce procès depuis plus de 6 ans et l'accusé s'en tire avec 8 ans seulement, c'est pas cher payé. Lui il va ressortir, retrouver sa famille, sa fille. Moi, mon frère, je ne le reverrai plus jamais."

Il devrait y avoir un second procès dans un an, car Adrien André va faire appel. "Pour défendre son honneur et sa liberté" a dit son avocat.