Assises de l'Isère : la personnalité du professeur de violon examinée

C'est une affaire qui traine depuis plus de 15 ans. Ce mercredi 23 novembre, un ancien professeur de violon de l'école Vivaldi à Grenoble, Philippe Clément, comparait pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité devant la cour d'assises de l'Isère. Cette première journée est consacrée à l'examen de la personnalité de l'accusé.

Trois procès en cinq ans

Après une plainte déposée par l'un de ses anciens élèves en 2007, le sexagénaire est d'abord jugé en 2017 devant les assises de l'Isère. Il est alors condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour viol et fait quelques mois de prison avant d'être libéré, ayant fait appel du verdict.

Il est ensuite jugé en 2020 devant la cour d'appel de Valence où il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Suite à cette deuxième condamnation, l'accusé se pourvoit en cassation. C'est dans ce contexte que se déroule ce nouveau procès devant la cour d'assises de l'Isère.

"Hermétique aux émotions de ses proches" - L'expert psychiatrique au sujet de l'accusé

Après le rappel des faits et du contexte, la cour s'est penchée sur la personnalité de l'accusé. Le psychiatre apparait sur un grand écran, projeté en visioconférence. La connexion est mauvaise et malgré certains mots inaudibles, l’expert est catégorique. "L'accusé a une personnalité narcissique__. Il est hermétique à la souffrance de ses proches. Il manque d'empathie et passe complètement au-dessus des émotions."

Une description contredite par un ami de Philippe Clément. "J’ai une très bonne image de lui", confie-t-il. Même discours chez le frère de l'accusé. "Avec une personnalité aussi sensible que la sienne, je ne peux pas imaginer qu'il ait forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit". Il est aussi décrit comme apprécié, à l'époque, par tous les parents et élèves de l'école de musique où il enseignait. "Ce n’est pas parce qu’une personne est aimée, qu’elle est forcément empathique", souligne l'expert. "Ça l’a justement complètement empêché de se remettre en cause", ajoute-t-il.

Un prévenu sous traitement médical

« Ouvert, chaleureux, boute-en-train et amusant. Ce n’est pas ce que l’on voit aujourd’hui à la barre. On a l’impression de voir un homme triste et renfermé. Pourquoi ? », demande l’avocat de la défense, Maître Ronald Gallo, à son client. L'accusé confie qu'il prend un traitement, des "neuroleptiques".

Une prise de médicaments qui a commencé à la première incarcération du prévenu en 2007 [ndlr : Il avait déjà été condamné en 2007, en première instance, puis en 2008 en appel, pour des attouchements sexuels sur deux autres de ses petits élèves, d'abord à 18 mois de prison avec sursis une peine réduite à 12 mois de prison avec sursis en appel]. Depuis, il a plus ou moins continué en fonction des périodes, mais depuis trois ans, il prend un traitement quotidien. L'un des frères de l'accusé - cité en témoin par la défense - dit que son état s'est "dégradé" au fil de la procédure.

L'emprise

La notion d'emprise a également été abordé pendant cette première journée. Notamment via la psychologue qui a rencontré la victime en 2008. "Il était à l'époque fasciné par son professeur". Des années pendant lesquelles la victime est mineur et dit avoir subi des attouchements sexuels. Puis, plus tard deux viols en 2003 et 2004, alors que le jeune élève est majeur.

Le constat est le même chez un autre ancien élève de Philippe Clément venu témoigner à la barre pour des faits prescrits et qui n'ont jamais été jugés. Il parle aussi d'attouchements sexuels et de "cadeaux démesurés". "Un snowboard" ou encore "un immense petit train électrique". "Il était apprécié par ma famille donc je pensais que c'était normal", avoue-t-il la gorge nouée. "Je suis là parce que je ne veux plus jamais qu'il ne touche un autre enfant__", conclu-t-il péniblement. Ce jeudi 24 novembre, cette notion d'emprise doit être approfondie notamment avec l'audition des parties civiles. Le verdict est prévu le lendemain, le vendredi 25 novembre.