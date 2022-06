Assises de l'Isère : un meurtre sur fond de travail au noir

C’est un drame sur fond de travail au noir. Le samedi 28 mai 2019 après-midi José Teixeira n’en peut plus d’attendre le salaire que son patron ne lui verse pas intégralement, depuis de nombreux mois : 28.000 euros selon sa propre version. La somme est contestée par la partie civile. José demande à son patron de le rejoindre sur le chantier à l’ancien hôpital de Miribel-les-Échelles. Julien, l’employeur, habite à côté. Il n’a que quelques mètres à faire. S’en suit une altercation. Le coup de feu de 7.65 semi-automatique part « accidentellement ». C’est la version de Teixeira. Sauf qu’une heure avant le meurtre, ce dernier envoie des SMS à un collègue "Je vais faire une connerie", "Je vais buter Julien", suivi d’un autre menaçant à Julien Descottes-Genon : "Je vais te trouer la peau." Des textos qui accréditent la préméditation et donc la qualification d’assassinat.

"Je sais que je vais prendre une longue peine"- José Teixeira

L’accusé qui plaide aujourd’hui le tir accidentel a quand même demandé à sa compagne de refaire sa vie : "Je sais que je vais prendre une longue peine", a-t-il déclaré dans le box des accusés. "Moi en prison. Elle au parloir, je ne peux pas lui imposer cette vie." Au cours de la première journée d’audience, ce mardi 7 juin, José Teixeira parle de la victime comme d’un ami. Pourtant, à la barre, l’expert psychologue déclare ne pas retrouver les signes de cette amitié dans le récit de José Teixeira. De six ans son aîné, ce dernier l’a hébergé à son propre domicile et lui aurait trouvé du travail. Julien Descottes-Genon était un ami du frère cadet de José Teixeira. "On travaillait ensemble, on mangeait ensemble", dit le prévenu.

Pendant ce temps Julien devient entrepreneur. Il fait le voyage du Portugal pour le convaincre de revenir en France travailler pour lui dans la rénovation de bâtiment. Ce dernier répète que son futur patron lui laisse entendre qu’il va gagner beaucoup d’argent. Travailler au black ne dérange pas le portugais : "plus facile de trouver du travail non déclaré", dit-il à la présidente. Et le psychologue renchérit "travailler sans être déclaré fait partie de son univers".

Mais son ami-patron ne le rémunère pas régulièrement. Les impayés culmineraient, selon lui à 28.000 euros, mais José, fataliste, accepte les retards de paiement car "Julien avait deux enfants à charge". Est-ce cette dette qui explique le meurtre ? Non, c’est "le manque de reconnaissance". C’est ce que Maître Gallo, l’un de ses deux avocats, fera dire au psychologue : ne pas être payé, c’est ne pas être reconnu. Or, le travail occupe une place essentielle dans la vie de José Teixeira. Et l’avocat de poursuivre : "la trahison de celui qu’il considère comme un ami, alimente une obsession". Cela expliquerait le passage à l’acte.

Dans les semaines et les mois qui précèdent le drame, José Teixeira reconnait qu’il était surmené au travail, qu’il se nourrissait mal faute d’argent, qu’il ne pouvait plus se soigner correctement. Il demande 3.000 euros à Julien Descottes-Genon, qu’il n’obtient pas. L’enquête montrera qu’entre le 2 mai et le jour du meurtre, le compte bancaire de Teixeira est à zéro. Plus aucune rentrée d’argent. Or, avec sa compagne, Teixeira fait des projets ambitieux. On parle de mariage. On parle d’enfant. Pour la première fois de sa vie. Avant, il travaillait tous les jours, samedi et dimanche compris. Avec sa compagne, il accepte de se reposer le dimanche. "Je n’avais jamais fait de projet d’avenir", reconnait-il.

Est-ce ce nouveau futur qui le fait sortir du fatalisme ? "Sa personnalité n’était pas assez affirmé", établit le psychologue. "Parler n’est pas son point fort, il a rentré sa colère pendant des années", "il n’est surtout pas psychotique, il n’a pas d’addiction". "Si la dette qu’il annonce est réelle, dit l’expert, il va très loin dans l’acceptation." En prison, José Teixeira participe au suivi psychologique. Au bout de trois séances, le psychiatre lui propose d’arrêter. Il n’est pas malade. Il continue de voir la psychologue "parce que ça me fait du bien", dit-il à la présidente du tribunal. Tout en reconnaissant qu’il ne comprend rien au métier de psychologue. Quand l’avocate générale lui parle du "travail à faire", sous-entendu le travail psychologique, une notion bien connue de la classe moyenne. Lui, José le maçon ne connait qu’une forme de travail : avec ses mains !