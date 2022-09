Affaire Redouane Fellague : Yusuf Simsek condamné à 15 ans de réclusion, l'homicide volontaire non retenu

Ce vendredi 16 septembre au soir, les bancs de la cour d'assises de l'Isère sont pleins. La famille de Redouane Fellague - tué à coups de couteau en 2016 à Fontaine - et ses amis sont là pour entendre le verdict après deux jours de procès. Dans le box des accusés, Yusuf Simsek, la tête baissée. Le verdict tombe, il est reconnu coupable de "coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. L’avocate générale avait requis une peine de 18 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire de trois ans assorti d’une injonction de soins.

"On a tué mon frère une deuxième fois" - Hadjira Fellague

Une peine qui ne satisfait pas la sœur de la victime, Hadjira Fellague : "On a tué mon frère une deuxième fois. Il a visé le cœur mais ce n'est pas suffisant pour la justice, il n'est pas considéré comme un meurtrier", déclare-t-elle la gorge nouée. Elle s'effondre.

Une colère et une tristesse compréhensibles pour son avocat, Maître Dreyfus : "Le fait qu'on dise à cette famille que trois coups de couteau dont un planté en plein cœur ce n'est pas un homicide, c'est difficilement compréhensible et ça génère des réactions comme l'indignation et la révolte." Il reconnaît toutefois que la peine est à "la hauteur de la gravité des conséquences". Du côté de la défense, les avocats sont tout aussi satisfaits de la peine de 15 ans et encore plus de la requalification des faits. "La cour d'assises a considéré qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Symboliquement pour notre client c'est quelque chose de très important", assure Maître Levy-Soussan.

La défense de l'accusé a décidé de ne pas faire appel.