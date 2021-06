Assises de l'Yonne : "je veux la justice pour mon père, je veux que son nom soit lavé" 

Ce premier jour d'audience devant les Assises de l'Yonne a été marqué par le courage et la tristesse de deux femmes et un homme : les trois enfants du septuagénaire assassiné de plusieurs balles dans le corps en juin 2018 à Saint-Sérotin. L'accusé, âgé de 53 ans, a d'abord reconnu les faits, avant de revenir sur ses déclarations. Il affirme désormais que ce n'est pas lui mais un ami qui a tiré les coups de feu mortel. Un ami qui s'est suicidé quelques jours après le drame.

Un délire obsessionnel

L'audience d'hier à été consacrée à la personnalité et au parcours de l’accusé. Elle a aussi permis d'aborder ses motivations. Elles relèvent, selon les enquêteurs, d’un délire obsessionnel sur un prétendu réseau pédo-criminel, qu’il a soit disant débusqué et qu’il entend neutraliser. Il pense que la victime, qu’il ne connait que depuis quelques jours, en fait partie. Et que sa propre fille (qui a 10 ans à l’époque et dont il a la garde) est menacée. Quelques jours autour du drame, en juin 2018, il va jusqu’à la réveiller à 4h du matin pour l’emmener chez un ami, pour la protéger de pédophiles qui veulent l’enlever, selon es témoignages recueillis par le enquêteurs.

Cette obsession est confirmée par son ex-compagne, à qui il confie une liste, avec des noms des membres présumés de ce réseau. Il lui demande même plusieurs fois, alors qu'il est en détention, de contacter le SRPJ de Versailles. Cette obsession est aussi confirmée par son codétenu, qui témoigne d’un intérêt dévorant de l'accusé pour les affaires médiatiques liées à des pédo-criminels.

Cette liste, ces accusations : les enquêteurs les ont évidemment étudiées. Mais elles n’ont donné lieu à aucune suite judicaire : « ’était vraiment un délire obsessionnel », répète à la barre la responsable de l’enquête.

Je ne tolérerai pas qu’on salisse la mémoire de mon père

Ces allégations sont aussi vigoureusement combattues par les parties civiles. Les trois enfants de la victime ont d'ailleurs livré un témoignage émouvant devant la cour. C'est la plus jeune des deux filles qui prend d'abord la parole. C’est elle qui a découvert le corps de son père. Elle décrit un père et grand-père aimant. Un retraité qui connaissait tout le monde dans son village, qui était actif dans de nombreuses associations, organisait des tournois de pétanque, des sorties au ski ou des concours de pêche. Un homme cultivé, curieux, qui discutait avec tout le monde et aimait voyager._ "_

Surtout, affirme-t-elle, je veux dire que c’était quelqu’un de sain, qui n’a jamais eu aucune idée malsaine". Car ces trois enfants meurtris doivent subir une double peine : la perte de leur père et des accusations aussi terrifiantes qu'infondées. _«Je ne tolérerai pas qu’on salisse la mémoire de mon père » _martèle dignement la jeune femme. « On a été privé d’un homme merveilleux qui avait encore de belles années à vivre », ajoute la fille ainée, alors que le fils, le plus jeune des trois enfants conclut : « on nous a volé notre père en prétextant des immondices. Je veux la justice pour mon père, je veux que son nom soit lavé ».