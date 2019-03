Aux assises de l'Yonne : la dernière nuit du rappeur N'Dal

Auxerre, France

Comment s'est déroulé cette funeste soirée de septembre 2015, la dernière de Nidal Boutahar ? Au deuxième jour du procès qui se tient devant les assises de l'Yonne à Auxerre, les jurés ont entendu plusieurs témoins qui ont essayé de lever un peu le mystère. Ils ont notamment raconté leur version de cette nuit passée en grande partie à la discothèque Le Celeste à Saint -Clément.

Il faisait un peu le qatari, il voulait montrer qu'il avait réussi

C'était une soirée de fête et d'alcool. Nidal, la victime, arrive avec un homme et deux femmes, des connaissances qu'il ne connait pas très bien. Il arrive aussi avec beaucoup d'argent : 1000 euros environ selon son colocataire de l'époque : "Nidal, c'était un bon vivant, il aimait faire la faite. Et puis c'est vrai, il faisait un peu le qatari, il aimait ambiancer, il voulait montrer qu'il avait réussi."

Malgré quelques textes de rap, Nidal vit pourtant du RSA, mais il projette d'ouvrir un commerce dans l'Yonne : "un magasin de sushi ou de street wear" explique son ami, qui vit avec lui depuis 5 mois, mais ignore tout de son mariage, 5 jours avant le drame. Sa famille non plus, d'ailleurs, ne sait pas que Nidal vient de se marier.

Du whisky et du Champagne

Ce soir de septembre, dans la discothèque de Saint-Clément, Nidal, qui avait déjà bu une bouteille entière de whisky avec un ami avant d'arriver, achète une autre bouteille à l'entrée de l'établissement. Plus tard, il commande un magnum de Champagne. Il exhibe même ses billets.

Mais l'alcool le rend nerveux : "il était un peu à l'ouest, il s'embrouillait avec les gens", explique le jeune homme qui l'accompagnait. Il tenait à peine debout, ajoute une ex-employée du club. Le videur finit donc par le faire sortir. C'est sur le parking qu'il rencontre les deux accusés. Eux aussi avaient beaucoup trop bu. Eux aussi se sont fait expulsés de l'établissement.

Le profil psychologique des accusés

Cette deuxième journée d'audience a aussi été marquée par les expertises psychologiques et psychiatriques des deux accusés. Le plus âgé est décrit comme un individu immature et peu intelligent, "à la limite de la déficience intellectuelle". Un garçon solitaire, oisif, qui est conscient de la gravité de son geste mais est incapable de manifester des remords. "_J'ai rarement vu quelqu'un décrire des faits aussi cruels avec autant de détails, et avec autant de détachement comme s'il avait tué un moustique", _dit l'expert psychologue. Son confrère psychiatre parle d'un jeune homme "avec une peur panique de l'abandon", qui souffre de troubles graves de la personnalité de type "border line".

Quand à l'autre accusé, le plus jeune, le psychiatre estime qu'il souffre d'une phobie sociale, associée à une consommation compulsive d'alcool et de cannabis. Il décrit un individu auto-centré, qui parle peu de la victime. "Il parle surtout de lui et de la honte d'avoir été arrêté" ajoute le médecin. "Sa réinsertion risque d'être difficile", enchaîne le psychologue. "Et elle passera forcément par un suivi addictologique et psychologique". Car l'alcool et la drogue favorisent les "passages à l'acte violents".

Le procès devant les assises de l'Yonne doit se poursuivre jusqu'au vendredi 8 mars.