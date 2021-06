Assises de l'Yonne : un accusé emmuré dans ses obsessions

La seconde journée du procès devant les Assises de l'Yonne, ce jeudi, a été riche en émotions. Un homme de 53 ans est jugé pour l'assassinat d'une connaissance, un retraité de Saint-Sérotin, tué chez lui de plusieurs balles en juin 2018.

La vérité pour sa fille

La deuxième journée de l'audience a été d'abord marquée par les aveux de l'accusé. Il a reconnu les faits qu'il avait initialement reconnus lors de sa garde à vue, mais qu'il contestait depuis près de deux ans. C’est l’avocate générale qui a réussi à lui faire dire la vérité. Elle a pour cela invoqué la seule fragilité apparente de l’accusé : son attachement à sa fille, âgée aujourd’hui de 13 ans. « A votre fille, vous diriez quoi ? », demande la magistrate, « la vérité » murmure l’accusé, invariablement ému quand on parle de son enfant.

«Et ce serait quoi, cette vérité ?», poursuit l'avocate générale. Après un long silence, l’accusé répond : «c’est moi qui l’ai tué ». Puis, s’adressant aux parties civiles, il répète, un peu plus fort : «_ je leur dis que c’est moi qui ai tué leur père. C’est moi, j’assume »._

Ces aveux, les parties civiles avaient besoin de les entendre mais il reste les accusations délirantes de pédophilies qu'il maintient obstinément, sans aucun fondement. Une conviction fausse et néanmoins inébranlable, que l’expert psychiatre explique par sa "personnalité paranoïaque et jusqu'au-boutiste", qui ne relève pas pour autant d'une maladie mentale et ne remet pas en cause sa responsabilité pénale.

Enfermé dans son obsession autour d'un danger pédophile

En fin de journée, questionné sur ses motivations, l'accusé a de nouveau laissé libre court à sa hantise des dangers pédophiles. Et il a montré à la cour un visage inquiétant, le visage d'un homme emmuré dans son obsession. Il assure regretter son geste et affirme quelques minutes plus tard qu'il a agi comme il fallait et que la victime n'était pas un homme bien.

Dans son viseur, toujours et encore, un vaste réseau pédocriminel, qui les menaceraient, lui et sa fille. Comment l'a-t-il débusqué ? Sur quels éléments ? Il ne le dira jamais : "on a compris, on a découvert le pot aux roses, on avait des éléments", répète-t-il sans arrête, et sans plus de détails. Tout au plus évoque-t-il des images sur le téléphone de la victime, mais il est incapable d'en dire plus et les enquêteurs n'en trouveront aucune trace.

"J'ai un instinct moi, je sens les choses", dit-il fièrement. "Et pourquoi ne pas avoir alerté les gendarmes ?", lui demande-t-on. "Ils nous auraient regardés de travers et ils auraient pris notre ADN... De toute façon, il y a trop de laxisme". Il se met à pleurer : "il y a des mecs qui détruisent des gamines et on leur dit rien... Ces mecs la, c'est des cramés, des crimes contre l'humanité. Et on laisse faire !"