Assises de la Charente : un procès hors norme pour un meurtre sans corps

C'est un procès hors hors normes à plusieurs titres : d'abord par sa durée, deux semaines d'audience, en raison des nombreux témoignages d'enquêteurs, d'experts médicaux et psychiatriques, et des interrogatoires des 4 accusés ; ensuite parce que l'accusée principale est malade, elle devrait être accompagnée d'une équipe médicale dans un fauteuil ; et surtout, hors normes parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps de la victime. Dans l'ordonnance de mise en accusation, on ne parle que de la "disparition" de la victime, Mathieu Dallibert, un jeune homme alors âgé de 28 ans, déficient intellectuel. Pourtant c'est bien d'assassinat et complicité d'assassinat que doivent répondre les accusés. Les faits remontent à Avril 2018.

"Le clan Duché"

Dans cette histoire, tout tourne autour d'un clan familial. Et il y a les pièces rapportées séduites par les membres de la famille, qui ont reconnu avoir assassiné la victime, avant de revenir sur leurs aveux, pour finalement présenter la mère de famille comme le cerveau de ce meurtre. Compagnon de la deuxième fille du couple, Laurine, la victime, Mathieu Dallibert, grand prématuré qui souffrait de problèmes d'audition et de langage et de déficiences intellectuelles, a subi à son tour l'emprise du clan Duché. Il avait menacé de dénoncer les agissements du clan en matière d'escroqueries en tous genres, et il devenait gênant.

