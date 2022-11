Assises de la Corrèze : Pédro Péreira-Diaz condamné à 20 ans de réclusion pour la mort de sa compagne à Ussel

Pédro Péreira-Diaz a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. En décembre 2019 à Ussel cette homme de 34 ans à l'époque avait tué sa compagne en la frappant à de nombreuses reprises, sous les yeux de leur fils de 2 ans. La peine est conforme aux réquisitions. L'accusé n'a pas montré la moindre émotion à l'énoncé du jugement, comme ça a été le cas d'ailleurs durant toute l'audience. Ce qui confirme le sentiment de beaucoup dans cette affaire "pathétique".

ⓘ Publicité

Un Pitbull jusqu'à ce qu'elle le connaisse", Myriam Soria, avocate générale

Le mot est de l'avocate générale. Pathétique de par la futilité des motifs qui ont amené le drame. "Pédro Péreira Diaz se croyait trompé" souligne Myriam Soria. Pathétique aussi la réalité de ce couple "toxique". Audrey Gobert était sous emprise. "C'était un pitbull jusqu'à ce qu'elle le connaisse" dit l'avocate générale pour souligner la force de caractère de la jeune femme qui s'est peu à peu éteinte. "Le couple a été pris à son propre jeu" estime de son côté l'avocate de la défense. La violence consentie au départ dans les jeux sexuels est devenue toujours plus forte. Jusqu'à son déchaînement ce soir du 30 décembre 2019.

Un enfant traumatisé

Pathétique mais ô combien dramatique ! Une mère a été enlevée à son enfants, une fille à ses parents. Et un enfant est traumatisé. Car le fils du couple, deux ans au moment des faits, était bien présent ce soir-là et a entendu, vu sans doute la scène. Preuve en est qu'aujourd'hui encore raconte l'avocate générale "il fait des cauchemars, il a peur des hommes même de son grand père et lorsqu'il joue avec la poupée de sa cousine il s'amuse à l'attraper par les pieds et à la frapper contre une table". Comme Myriam Soria l'a demandé dans ses réquisitions, Pédro Péreira-Diaz a été déchu de ses droits parentaux.