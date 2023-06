Assises de la Côte-d'Or : 10 ans de prison et privation de l'autorité parentale pour l'ex infirmière

L'ex infirmière d'Is sur Tille qui a tué une de ses filles est condamnée à 10 ans de prison, et privation de l'autorité parentale. Les jurés de la Cour d'assises ont été moins sévères que l'avocat général qui réclamait 12 ans de réclusion.

Le désespoir d'une femme en train de craquer

En novembre 2019, cette mère de famille, dépassée par les contraintes de son travail et la séparation de son compagnon, a tenté de mettre fin à ses jours en injectant à ses deux filles et à elle même, une forte dose d'insuline. La plus jeune, âgée alors de 6 ans et demi, n'avait pas survécu.

Marquée par de profonds remords, cette quadragénaire a toujours réclamé une condamnation.

Ses avocats maitre Samuel Estève et maitre David Cabannes ont souligné dans leurs plaidoiries qu'une "altération grave du discernement de l'accusée au moment des faits avait été diagnostiquée par les experts. Sylvie n'avait plus du tout son libre arbitre quand elle a eu ses gestes fous, envahie par une dépression sévère."

Un premier rendez-vous qui avait tourné court devant les jurés

En novembre dernier, Sylvie a comparu une première fois aux assises de Côte-d'Or, mais le procès n'est pas allé à son terme . Cette mère de famille s'est effondrée en hurlant au cours du quatrième jour de l'audience, et a dû être internée en psychiatrie.