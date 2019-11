Assises de la Creuse : "j'ai fait une erreur de diagnostic majeure" dit le médecin de Gabin

Guéret, France

"Je me demande ce que j'ai pu louper chez cet enfant". Dans sa veste en cuir marron, Jean-Louis Vaurs, le médecin de la famille de Gabin est revenu sur les sept consultations pendant lesquelles il a pu observer le petit garçon.

Gabin est mort en 2013, de dénutrition et de déshydratation. Il avait 22 mois. Cette semaine, ses parents sont jugés aux assises de la Creuse pour privations de soins. D'après les experts, l'enfant a manqué de nourriture sur une longue période.

Le médecin de famille, avait encore eu Gabin en consultation un mois et demi avant sa mort, pour une rhinite. Il n'a alors rien décelé d'alarmant. Le docteur Vaurs sera jugé en 2020 dans cette affaire, au tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en péril. Jeudi 14 novembre, il est intervenu en qualité de témoin.

La famille avait "l'air normal" d'après le médecin

Jean-Louis Vaurs indique n'avoir jamais constaté de péril sur le petit Gabin. Chaque consultation était liée à des infections bénignes (bronchiolite, rhinopharyngite, rhinite) ou encore à des vaccins. D'après lui, l'état d'hygiène du petit garçon ne l'a jamais interpellé "L'enfant était lavé, il n'y avait pas de signe de négligence ni de coups. Les parents aussi étaient nets".

Il relate aussi le comportement a priori adapté de cette famille : "Dans mon cabinet, la famille avait un comportement normal. Les parents parlaient à leur enfant. Le petit se blottissait contre sa mère. Il avait le sourire".

Jean-Louis Vaurs est médecin depuis 37 ans. Il était le docteur de la maman, Céline, depuis de longues années. Il était par la suite devenu le médecin de son conjoint, Edouard, du frère et de la mère de Céline. Il avait aussi pu ausculter le frère aîné de Gabin.

Comment un médecin peut-il ne pas remarquer la dénutrition d'un enfant?

A la barre, Jean-Louis Vaurs pose tout haut la question : "Comment un médecin peut-il ne pas voir le danger chez un enfant comme celui-ci? Aujourd'hui encore je ne sais pas".

Il explique tout d'abord qu'il n'avait pas conscience d'être le médecin-traitant de Gabin. Il pensait que l'enfant était principalement suivi par le centre de protection maternelle et infantile, et que la famille ne l'emmenait dans son cabinet que de manière ponctuelle. Le petit avait en effet été suivi tous les mois dans ce centre, mais seulement jusqu'à l'âge de 6 mois. A l'époque sa croissance se passait bien.

Le dossier de l'affaire Gabin © Radio France - Camille André

Le médecin assure aussi qu'il pesait Gabin à chaque visite, même s'il n'a pas toujours noté son poids dans le dossier. "L'enfant était né avec un poids en dessous de la normale. Lors de sa dernière visite, il était toujours inférieur aux courbes établies par l'organisation mondiale de la santé, mais il progressait quand même. Ça ne m'a donc pas alerté", indique le docteur Vaurs.

Cette analyse a été contredite par tous les experts en pédiatrie interrogés pendant le procès. D'après eux, la courbe de poids de Gabin était alarmante. Elle avait déjà connu une cassure entre l'âge de 6 et 10 mois. Selon les pédiatres le médecin aurait dû s'en inquiéter, voire l'adresser à un centre de pédiatrie. Par la suite l'enfant a repris un peu de poids. Mais entre 14 et 21 mois, Gabin n'a pris que 250 grammes. Pour compléter le tableau, il n'a jamais marché. Pour les experts, tous ces éléments étaient extrêmement inquiétants.

La dernière visite: "une erreur de diagnostic grossière"

Lors de la dernière visite de Gabin au cabinet du médecin, l'enfant était atteint d'une Rhinite. La maman a visiblement signalé que son enfant ne mangeait pas beaucoup. Le docteur a alors prescrit du fer et du calcium. "Parfois les enfants maigrissent un peu lorsqu'ils souffrent d'infections de ce type. Je lui ai fait cette prescription pour le booster" assure-t-il.

Pendant cette consultation, le médecin pèse encore Gabin, mais ne constate toujours pas de dénutrition. "L'enfant avait une bonne bouille, avec des joues. Je n'ai pas le souvenir d'un gamin décharné. Je n'avais pas l'impression d'un danger", relate-t-il, puis il insiste à plusieurs reprises "Je n'ai pas vu de dénutrition".

Aujourd'hui le médecin est convaincu d'avoir fait une erreur de diagnostic. Il a pu prononcer les termes "d'erreur grossière" et "d'erreur majeure".

L'avocat de la partie civile et la présidente de la cour ont tenté de pousser le médecin dans ses retranchements: Ils l'ont interrogé sur ses méthodes médicales. On rappelé que les docteurs sont généralement les premiers à pouvoir détecter des maltraitances. "On attend d'un médecin autre chose qu'une vision", a dit Maître Crespin, "on entend votre contrition, mais on ne peut pas s'en satisfaire".

Je le regrette, je le regretterai toute ma vie", a lâché le docteur avant d'apporter cette précision : "Si j'avais vu un signe de dénutrition, j'aurais agi. Jamais je n'aurais négligé cet enfant".