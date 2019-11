Assises de la Creuse : les parents de Gabin condamnés à 17 ans de réclusion criminelle

Guéret, France

Le jury des assises de la Creuse condamne Edouard et Cécile, les parents de Gabin à 17 ans de réclusion criminelle, avec mandat de dépot. Cela implique que les parents du petit Gabin seront emprisonnés dès leur sortie du tribunal. Les jurés ont estimé que les parents étaient bien coupables de la mort de leur petit garçon de 22 mois, décédé des suites d'une dénutrition chronique, en juin 2013. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général.

D'après l'avocat général, le couple a montré "un désintérêt manifeste pour cet enfant"

"Ce dossier m'a bouleversé", a dit l'avocat général, Bruno Sauvage , en préambule de son réquisitoire. Il s'est ensuite employé à démontrer que les parents ne pouvaient pas ignorer le mal qu'ils faisaient à leur fils, en le privant de nourriture. "C'est impossible de penser une seule seconde qu'ils n'avaient pas conscience" a estimé Bruno Sauvage.

L'avocat général a énuméré plusieurs arguments: Gabin n'était pas le premier enfant du couple, ce qui laisse supposer qu'ils avaient conscience des besoins primaires d'un enfant. Les expertises psychologiques n'ont pas conclu à des abolitions du discernement. Bruno Sauvage a aussi insisté sur "l'oubli", "la souffrance" et "le calvaire" qu'a subi le petit Garçon.

Il a finalement conclu que les parents ont montré un "désintérêt manifeste pour cet enfant" pendant les six dernières semaines de sa vie.

"Même s'il y a eu une prise de conscience pendant ce procès, même s'ils ont évolué, les faits sont extrêmement graves", a tranché l'avocat général. C'est pour cette raison qu'il a requis une peine de prison de 17 ans de prison. Pour ces faits, les parents risquaient 30 ans de prison.

L'avocate de la défense maintient que les parents n'avaient pas conscience de mal faire

Lors de sa plaidoirie,l'avocate de la défense n'a pas nié l'existence d'une privation de soins, qui a entraîné la mort du petit Gabin. En revanche, elle a rapidement asséné : " Ils sont responsables, mais pas coupables". Maître Emilie Bonnin-Berard s'est ensuite employée à convaincre les jurés que le couple n'avait pas eu conscience de mal nourrir son fils.

Elle a égrainé les difficultés qui se sont accumulées les 6 derniers mois avant la mort de Gabin : "Début 2013, chez eux, c'est la dégringolade. Difficultés financières, difficultés de couple, dépression.

Ils sont dépassés et perdent pied tous les deux au même moment "

Maître Emilie Bonnin-Berard poursuit "le couple néglige tout : les factures d'eau, la maison, eux-mêmes et bien sûr les enfants. Ils n'ont plus aucun repère, plus d'heure de lever, plus de déjeuner. Leur particularité dominante est la négligence".

L'avocate de la défense estime que dans ce contexte, les parents ont pu ne pas voir leur enfant dépérir jour après jour. "En plus, ni la famille élargie (qui est très présente), ni le médecin de famille ne les alerte. Personne ne leur dit Céline Edouard, ça ne va pas". Pour finir, les services sociaux n'interviennent pas à temps, bien que plusieurs signalements aient été réalisés.